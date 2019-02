Compromís per Ontinyent alerta de las deficiencias del servicio de la perrera comarcal

Compromís per Ontinyent se ha reunido con las protectoras de animales de la Vall d'Albaida para informarse de cómo se presta el servicio de la perrera comarcal y, según afirman, «tenemos razones para pensar que el servicio de atención a los animales en Ontinyent no es el adecuado». Señalan que el procedimiento de recogida «ha mejorado respecto a 2010, pero la atención el cuidado de los animales en el recinto no es el adecuado», ha alertado la regidora Lídia Chàfer. El servicio de atención a los animales abandonados en la vía pública en estos momentos se atiende con la perrera comarcal situada en Bufali, un servicio mancomunado que tiene un coste directo de unos 46.000 euros al año, señalan desde Compromís.

Además del servicio de recogida y atención que da la perrera, las protectoras están realizando un trabajo voluntario que no de acogida, que no está reconocido por el ayuntamiento. «Desde Compromís somos conscientes que las protectoras hacen un servicio municipal muy importante con la acogida de animales y con servicios como el CES (Captura, esterilización y suelta de animales, fundamentalmente de las colonias de gatos)», explica Chàfer, que destaca que «el tema del CES es muy curioso, ya que se ha dejado de hacer en 2018 y no sabemos si hará en 2019. Y las colonias de gatos lo notarán pronto». Por ello, preguntan al gobierno de Ontinyent «porqué se ha decidido anular el CES y si se recuperará para 2019». Compromís pide una relación detallada del servicio que la perrera comarcal presta a Ontinyent.