L'Aljub de Bocairent enceta els actes del seu 25 aniversari

Els Xirimiters i Tabaleters de l'Aljub de Bocairent dediquen a la memòria del dolçainer Joan A. Martínez el concurs de composició convocat amb motiu del 25 aniversari del grup. El passat dissabte, el grup va presentar el logo commemoratiu de la celebració dels vint-i-cinc anys, dissenyat pel bocairentí Xavi Puertes, qui va explicar la nova imatge i també els distints cartells que ha dissenyat per a les principals celebracions organitzades per l'Aljub. A l'acte hi van intervindre el president de l'Aljub, Xavi Pascual; el propi Puertes; el president de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Joan Josep Trilles; el Regidor de Cultura, Xavier Molina i l'alcalde de Bocairent, Josep Vicent Ferre. L'Aljub ha programat un cicle d'activitats per a aquest 25 aniversari, que començarà en primavera amb l'Aplec de Dolçainers i Tabaleters.