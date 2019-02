Compromís cuestiona la inversión que presupuesta el Consell para el Palacio de Justicia de Xàtiva

El candidato de Compromís a la alcaldía de Xàtiva, Ferran Minguet, ha asegurado que la inversión de 5,8 millones de euros que la Generalitat presupuesta en los próximos años para construir el futuro Palacio de Justicia en el antiguo monasterio de Santa Clara está "maquillada". Minguet invoca una serie de cálculos para concluir que la intervención precisa de un coste "muy inferior" al anunciado. "O el PSOE pretende pintar de oro el nuevo palacio de justicia de Xàtiva, o están trampeando mucho al alza los números sumando el IVA a una inversión, o las cuentas vuelven a no salir y estamos ante el enésimo bluf de Cerdà", ha manifestado el secretario local del Bloc en alusión al actual alcalde.

El gobierno municipal ha respondido a las críticas remitiendo a los presupuestos aprobados por el Govern del Botànic para 2019, donde se refleja un coste estimado de 5,8 millones de euros en las cuentas de la Conselleria de Justicia para ejecutar la inversión, en base a los cálculos de los propios técnicos del departamento autonómico. En una rueda de prensa ofrecida en Xàtiva, la consellera del ramo, Gabriela Bravo, incluso avanzó que el importe a destinar a los juzgados podría ser mayor al consignado inicialmente por las necesarias demoliciones a acometer en la parte reconstruida del complejo.

Compromís, sin embargo, afirma que el coste de las obras no pasa de los 4,5 millones de euros. "El Instituto Valenciano de Edificación fija el coste del metro cuadrado de edificios singulares oficiales de carácter administrativo, el caso de Santa Clara, en 1.113 euros. El mismo informe de la viabilidad técnica del traslado de la sede judicial aportado por el alcalde establece que las nuevas dependencias de Santa Clara tendrán 3.300 metros cuadrados. La multiplicación de coste metro cuadrado, por los metros cuadrados lanza un coste de 3,7 millones de euros. Si echando por alto se le suman 300.000 euros por demoliciones y 500.000 euros para dotación de mobiliario, el total asciende a 4,5 millones de euros", sostiene el candidato Minguet.

"La política, y más aún la local, tiene que ser algo más seria, y por eso voy a pedir una reunión con el alcalde. Iremos con los papeles en la mano, queremos que nos explique los números reales de la operación. Queremos saber si se está contando la verdad o se está haciendo marketing partidista desde el ayuntamiento", ha añadido el alcaldable de Compromís.

Minguet también ha asegurado que la infografía de cómo podría ser el futuro Palacio de Justicia que el alcalde publicó en sus cuentas personales en las redes sociales (a modo de posible recreación no definitiva, previa al proyecto) "tiene errores graves". "En concreto, dibuja un edificio que seria de borde 6.000 metros cuadrados en un solar que tiene permitida la edificación de menos de 4.000, e incorpora un solar vecino que no forma parte de Santa Clara". El consistorio difundió el informe de viabilidad de la conselleria que avala la construcción del Palacio de Justicia, pero para Compromís se trata "de una cortina de humo" que "no desmiente" lo que critican.

La coalición pide "rigor y seriedad". "Poner el autobombo y el marketing por encima de la transparencia es un error grave que pensábamos olvidado hace cuatro años. No queremos más plazas de toros. A la ciudadanía no se le puede engañar. No se si él gana con esta estrategia ni me importa, porque loque está claro es que los perjudicados somos todo el resto. Y que se apropie de los proyectos comunes para su beneficio electoral, publicándolo sus perfiles personales tampoco es de recibo. Santa Clara no es un concierto de Bustamante ", concluye el candidato de Compromís.