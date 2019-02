Vallada recupera 4,2 millones de euros de Ferrovial por los pagos indebidos de Valpark

Un triunfo para David en su pulso con Goliat. El Ayuntamiento de Vallada ha conseguido recuperar 4,2 millones de euros reclamados por vía judicial a la multinacional adjudicataria de Valpark después de que la alcaldesa de la localidad, Mª José Tortosa, haya alcanzado un acuerdo transaccional con Ferrovial Agroman, SA de gran calado para los intereses económicos del consistorio, asfixiado por el agujero financiero que ha supuesto para la población de la Costera (3.000 habitantes) el fiasco del gran parque estratégico empresarial promovido bajo el mandato del PP hace más de una década.

El conglomerado empresarial de la construcción ha devuelto a las arcas municipales el importe de una serie de facturas cobradas de forma indebida por mejoras no ejecutadas, partidas pagadas por duplicado y errores de cálculo, además de una fuerte suma en concepto intereses, a cambio de que el gobierno municipal se retire del procedimiento penal abierto en 2013 a raíz de una denuncia presentada por el PSPV ante la Fiscalía de Alzira, que podría sentar en el banquillo al exalcalde de Vallada (AIPV), al exsecretario municipal y a determinados cargos de la adjudicataria de Valpark por el pago de 3,3 millones en euros a través del plan de pago de proveedores de 2012 en mejoras incluidas en el contrato de urbanización que no aparecían recogidas en las certificaciones y que, por lo tanto, no se llegaron a ejecutar antes de la suspensión de los trabajos.

El ayuntamiento ha de retornar al Ministerio de Hacienda ese monto de 3,3 millones que le acaba de devolver la multinacional de la construcción, en cumplimiento de una sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2017. Fue el Gobierno Central el que pagó la factura dentro del Plan Montoro, propiciando un enriquecimiento injusto de la empresa.

Pero hay mucho más. El consistorio de Vallada ha conseguido que la UTE le ingrese 540.800 euros por la liquidación de los intereses procesales derivados del citado litigio y calculados desde octubre de 2015, a la espera de que otra sentencia dilucide la reclamación de los intereses legales de la operación, que podrían engrosar aún más esa suma. Por otro lado, Ferrovial ha devuelto a la corporación municipal 196.545 euros cobrados de más por la incorrecta liquidación del IVA en una serie de facturas, otro caballo de batalla del actual gobierno local.

En el acuerdo sellado por la alcaldesa y el director de Ferrovial en la zona de València, Baleares y Murcia, se incluye igualmente el retorno de 134.377 euros abonados a la multinacional que se corresponden con unos trabajos certificados incorrectamente en Valpark, tal como acreditó en una auditoría reciente la Sindicatura de Comptes. De esa cuantía, 89.161 euros obedecen al pago por duplicado de los monopostes del proyecto, mientras que el resto está vinculado a una extensión de tierra vegetal que la administración costeó pese a que no llegó a ejecutarse. Por último, la adjudicataria del macropolígono ha pagado 5.000 euros por los honorarios profesionales del letrado de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Vallada en el proceso penal por los pagos indebidos de las mejoras. Como contrapartida, la corporación municipal renuncia a ejercer cualquier tipo de acción penal y civil sobre esta cuestión, a la espera de si la Fiscalía y el juzgado deciden suspender el procesamiento de los acusados o no tras la retirada del ayuntamiento de la causa.

Al margen de todo ello, el consistorio de Vallada todavía mantiene abierto otro pulso con la empresa en el juzgado de lo contencioso número 1 de València para reclamar la devolución de 304.606 euros más intereses que se habrían abonado de más a la UTE adjudicataria a la hora de calcular la indemnización por lucro cesante que le correspondía tras la resolución del contrato del megaproyecto, en 2012.

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, ha valorado el acuerdo con Ferrovial como "muy importante" para los intereses municipales. "Estamos muy contentos. Siempre hemos intentado recuperar el dinero pagado indebidamente por Valpark en 2012 por la nefasta gestión del exalclade y ahora lo hemos conseguido", ha asegurado Tortosa. Los fondos ingresados van a destinarse a paliar la asfixia financiera que sufre el municipio, uno de los que más deuda por habitante arrastran de España por las secuelas de la paralización del parque estratégico y empresarial. "El acuerdo podría eximir de responsabilidades penales a los autores de los pagos indebidos: es una prueba de que no hemos ido a por las personas, sino a recuperar un dinero que pertenece a todos los valladins", agrega Tortosa.