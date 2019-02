Xàtiva estrena romeria de pujada a Sant Josep com a preludi de les Falles

Les falles de Xàtiva estrenen un nou acte enguany. Es tracta de la romeria de pujada de la imatge de Sant Josep a l'ermita que porta el seu nom, una activitat promoguda pel Gremi de Fusters i per la Junta Local Fallera, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva. Aquest matí s'ha presentat la nova romeria a l'Ajuntament de Xàtiva, amb l'assistència de l'alcalde Roger Cerdà, de la regidora de Falles, Lena Baraza; del president de la Junta Local Fallera, Jesús González i de Félix Pont, president de Divina Aurora S.C.V., en representació del Gremi de Fusters.

Tal com ha explicat el president de la JLF, Jesús González, la nova romeria tindrà lloc el 10 de març, a les 9 hores, amb eixida des del carrer Carlos Sarthou i arribada a l'ermita de Sant Josep. Per la seua banda, Félix Pont ha desvetllat que "la idea va sorgir el passat 19 de març de 2018, durant la romeria a Sant Josep, encara que ens vàrem posar a treballar en ella en setembre".

Es tracta d'un acte obert al públic, motiu pel qual González espera que "siga un acte multitudinari". Hi participaran les falleres majors de Xàtiva, Laura Martí i Carmen Pavía, els presidents i falleres majors de les 19 comissions de la ciutat, la Societat Musical Primitiva Setabense, l'Escola de Danses i la Muixeranga de Xàtiva.

Aquesta vesprada hi ha prevista una assemblea de presidents a la seu de la JLF per ultimar els detalls de la participació de les comissions. Sobre la qüestió de la indumentària per a la desfilada, González ha explicat que "per tractar-se d'una romeria, recomanem els vestits de huertana i de puntelló per als homes", encara que també hi haurà qui pujarà abillat amb la típica brusa negra o blusó o, fins i tot, de particular.

Està previst que la comitiva l'encapçale l'Escola de Danses, que interpretarà el ball de "La Magrana" del Corpus a l'eixida de la romeria, a la plaça Sant Jordi i a Sant Josep. Després, desfilaran els fallers de la ciutat i el públic en general. La Muixeranga anirà fent diverses actuacions al llarg del recorregut. El sant pujarà a l'ermita sobre un carruatge de cavalls embellit per a l'ocasió, seguit de la Corporació Municipal, les falleres majors de Xàtiva, el Gremi de Fusters i l'abat de Xàtiva, José Canet. Tancarà el seguici la Música Vella. Arribats a Sant Josep, se celebrarà un esmorzar popular i una posterior dansada a càrrec de l'Escola de Danses i de la Muixeranga.

L'alcalde ha destacat que "aquest nou acte faller de Xàtiva és molt participatiu. La ciutat de Xàtiva és viva, activa i estima la festa de les falles". L'alcalde ha convidat a tota la ciutadania a la participació en la romeria i ha dit que "qualsevol acte que potencie la trobada dels veïns en l'espai públic és positiu".

Per la seua banda, la regidora de Falles, Lena Baraza, s'ha mostrat satisfeta per l'augment d'actes fallers a la ciutat. Baraza ha destacat que "el nou acte tanca el cicle d'una romeria tan singular com la que tenim a Xàtiva". La regidora ha agraït a la JLF i al Gremi de Fusters la seua tasca "per engrandir les falles i l'activitat cultural de la ciutat".