Compromís confia en Vicent Muñoz per a revalidar l´alcaldia de la Font

L'assemblea local de Compromís per la Font de la Figuera va decidir anit per unanimitat que Vicent Muñoz torne a ser el cap de cartell de la coalició valencianista per a tractar de revalidar l'alcaldia de la localitat.

"Les persones afiliades i les simpatitzants hem ratificat el nostre suport a l'actual alcalde perquè amb el seu govern ha demostrat una gestió responsable, participativa i dialogant, defensant els interessos de les fontines i els fontins, escoltant les demandes del veïnat i solucionant problemes amb la necessària cordialitat que es requereix per fomentar una bona convivència", ha manifestat Irene Vila, Secretària Local de Compromís a la Font de la Figuera. "Davant dels reptes de futur que encara el nostre poble, sabem que Vicent Muñoz els afrontarà amb la valentia necessària, sabent-se recolzat per totes i tots nosaltres, perquè encara hi ha molta feina per fer i altres que aniran solventant-se a mitjà o llarg termini, i que sabem que sabrà gestionar amb la seua coneguda capacitat de treball, habilitat i paciència", ha afegit

Muñoz, mestre i logopeda y regidor des de 2007, s'enfronta a diverses causes judicials per denuncies presentadas per l'oposició del PP en els últims 4 anys, marcats per una gran crispació a l'ajuntament. Compromís, però, assegura que s'ha produït "la inversió més gran que es recorda al poble, amb subvencions i ajudes que s'estima superen els 6 milions d'euros en estos 4 anys".

Altres fites que destaca la coalició són la recuperació de la font de Baix (que representa el naixement del poble en 1313) i del minat que abasteix a tota la zona de regadiu, la carretera a Navalón, la transformació del camp de futbol a gespa artificial, la millora del Polígon Industrial Sant Cristòfol i el Centre de Dia a la Font de la Figuera.

"Agraisc el suport del col.lectiu local així com de totes les persones simpatitzants amb Compromís que durant els últims mesos especialment han estat animant-me i encorajant-me a continuar esta tasca", ha manifestat Muñoz. "El diàleg, la búsqueda de consens i el foment de la convivència són i seran les que ens han de seguir guiant per continuar millorant i fent de la Font de la Figuera el poble per viure i per conviure que volem que siga. Hem demostrat que davant de la confrontació la millor resposta és sempre la gestió, i que els reptes que encara tenim i que vindran els superarem seguint sumant i omplint les urnes de somriures", ha sentenciat l'alcalde.