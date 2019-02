L´alcalde d´Albaida repeteix com a candidat de Compromís

El passat diumenge 17 de febrer es va celebrar l'assemblea local de Compromís a Albaida en la qual Josep Antoni Albert i Quilis va tornar a ser elegit candidat de la coalició valencianista a l'alcaldia d'Albaida amb el recolzament de tots els assistents a l'assemblea. Josep Albert ha sigut l'alcalde de la ciutat d'Albaida en les dues últimes legislatures.

Per al candidat i actual alcalde d'Albaida: "És molt satisfactori veure que els meus companys i companyes dipositen de nou la confiança amb mi per a continuar encapçalant el projecte de Compromís a Albaida." Un projecte que enguany farà 20 anys que vam començar i que posa en valor la gestió eficient dels recursos municipals, el treball continu per a millorar la vida de les albaidines i dels albaidins i que aposta pel trellat en l'administració local. Segons manifesta Josep: "Durant aquesta legislatura hem donat un pas important en la reducció del deute municipal, reduint-lo vora un 40%; també hem millorat serveis com la neteja viària. A més, s'ha invertit molt en polítiques socials, atenent les necessitats existents i s'ha creat el centre de la dona, projecte pioner en la defensa de la igualtat entre dones i homes. D'altra banda, s'han creat i millorat infraestructures municipals com el poliesportiu, el magatzem municipal d'obres i serveis, el mercat municipal. També, s'han fet els vestidors del centre cultural Odeon. A més, s'ha pogut obrir l'espai jove, punt de trobada i atenció de la joventut del poble. S'han renovat i adequat els carrers per tota la localitat, també s'han creat nous espais lúdics i noves zones verdes com la del parc de la torre. I amb ajuda de la Generalitat Valenciana s'han renovat i es continuaran millorant els polígons industrials de la ciutat.

Josep Albert afirma que "encara queda molt feina per fer i tenim moltes esperances dipositades en projectes molt importants per a Albaida i que s'han encetat durant aquesta legislatura com són: el centre de dia per a malalts d'Alzheimer i altres demències; la millora i ampliació dels dos centres educatius públics d'Albaida, l'Elias Tormo i el Covalta, amb el Pla Edificant de la Conselleria d'Educació; l'última fase i final de rehabilitació del Palau dels Milà i Aragó, símbol de la ciutat; l'ecoparc per a la recollida selectiva de residus; i la remodelació i millora del carrer nou d'Albaida, amb ajuda de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València."

Per últim, Josep Albert vol remarcar la il·lusió i la confiança amb la que afronta aquesta nova etapa: "tenim ganes de continuar treballant per Albaida, hem demostrat a les albaidines i als albaidins que som un equip de persones honestes i capacitades, que tenim experiència, trellat i entusiasme per a continuar millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes".