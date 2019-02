Ontinyent acull l'emotiva història d'Amelia Earhart a través d'un espectacle de dansa

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent reprendrà la propera setmana el seu cicle de teatre familiar amb l'espectacle de dansa Amelia, que no te corten las alas. L'obra, que es representarà el diumenge 3 de març a la Sala Gomis (18 h) és un espectacle dirigit a tots els públics, on la dansa flamenca i l'espanyola es fusionen per narrar la història d'Amelia Earhart, la primera dona que va creuar l'Atlàntic com a pilot d'avió. L'espectacle atorga la mateixa importància a la dramatúrgia, la música, la dansa, l'escenografia i la imatge. Les entrades es poden comprar per avançat a la web de Caixa Ontinyent i una hora abans de l'inici de l'espectacle a 8 euros (6 euros amb descompte). El regidor de Cultura, Alex Borrell, explicava que «és una representació emocionant on cinc ballarines a través del ball ens parlaran de la llibertat i dels límits».