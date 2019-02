Más de tres puntos para el Ontinyent

El Ontinyent CF regresa al Clariano para intentar culminar tres semanas de ensueño con una victoria que refuerce una reacción con sabor a salvación. Se enfrenta a la Balompédica Conquense, rival directo que actualmente ocupa plaza de descenso directo por lo que el choque ofrece un botín muy valioso, ya que es «un partido con más de tres puntos en juego porque somos rivales directos y quien gane sumará tres, el otro no sumara nada, además de ganar el gol average», advierte un Vicente Parras que entre ceja y ceja tiene muy claro que de los próximos trece partidos «debemos sumar seis o siete victorias que nos permitan sumar 46 puntos».

No obstante y a pesar de la buena dinámica de resultados de las últimas jornadas, que ha permitido al Ontinyent salir del descenso, la competición no da tregua y menos con la igualdad existente entre los últimos diez clasificados del grupo III de la 2ª B. Un tropiezo vuelve a hundir, pero un triunfo da oxigeno una semana más. Por ello, el técnico del Ontinyent quiere huir de la relajación. «Si para nosotros ha sido una motivación jugar con esa rabia que teníamos interior por lo que nos estaba pasando, ahora no me gustaría tener la sensación de alivio. Eso sería un error».

Para el rival, el choque de mañana domingo a las 17:15 es también una final más aun después de la derrota en casa ante el Baleares la semana pasada. Así se está vendiendo el choque del Clariano desde la ciudad de las casas colgantes. Ante ello, Vicente Parras presagia un partido complicado aunque espera que «el Conquense venga con dudas por la última derrota, porque saben que nosotros aquí nos hacemos fuertes y no regalamos nada».

Para esta confrontación, el Ontinyent no podrá contar con los sancionados Soler y Fuster y mantiene las dudas de Tito y Alex Felip, lo que obligará a Parras a convocar a tres futbolistas del juvenil que entrena Roberto Bas y así poder completar una convocatoria plena dadas las circunstancias a las que se enfrente el técnico.



Pago de la nómina de diciembre

En el ámbito extradeportivo, el lunes está previsto que se abone la nómina del mes de diciembre y en los próximos veinte días se espera que la deuda por las mensualidades pendientes a jugadores se regularice y los futbolistas del Ontinyent CF y el cuerpo técnico estén al día en sus honorarios.

Y continuando con los coletazos de la asamblea del pasado sábado, Luis Ortiz desveló a un socio que tiene ofertas sobre la mesa de grupos inversores interesados en acceder al Ontinyent. Esta información que hizo pública el presidente del club el pasado sábado ha creado malestar en el grupo de empresarios locales que han avanzado dinero para salvar el club, como Salva García y Toni Cañete. Ninguno de ellos tenía constancia de estas ofertas que han llegado a la entidad textil.