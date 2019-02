Jorge Herrero se autoexcluye de Vox y anuncia que deja la política en mayo

La trayectoria de Jorge Herrero en Vox ha terminado antes de comenzar. El todavía edil del PP de Xàtiva anunció ayer a Levante-EMV que se autoexcluye de su posible inclusión en este partido «por la repercusión» que ha tenido la noticia de que podría liderar esa candidatura en las próximas municipales. Al parecer, en el partido no ha gustado que Herrero se situará ya como candidato por Vox cuando ni siquiera está claro que esta formación presente lista por Xàtiva. Ha recibido tantos reproches (aunque también adhesiones, según explicó ayer) que no profundizará en las conversaciones iniciadas para formar parte de esa formación. Herrero añadió que la situación le ha incomodado mucho. Y que, además, como en su partido está siendo totalmente ignorado, «puedo adelantar que en mayo daré per terminada mi carrera política», aseguró ayer.