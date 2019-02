Llevaban deshojando la margarita desde hace días. Y ayer dieron el paso. Las exconcejalas de Compromís Cristina Suñer, Empar Penadés y Pilar Gimeno se presentarán a las elecciones municipales de Xàtiva en una lista independiente liderada por una de ellas, Penadés. Así lo reveló ayer la propia regidora en la emisora Xtradio. Penadés dijo claramente y sin ambages que «un grupo de personas hemos previsto una lista alternativa [a Compromís, partido que las ha expulsado] para continuar trabajando». La edil avanzó incluso el formato escogido: una plataforma ciudadana, una fórmula que necesita «firmas y poco más».

Penadés, que se postuló como precandidata de la formación nacionalista cuando ya era evidente la ruptura entre el partido y el grupo municipal, dijo ayer que si tenía aspiraciones de presentarse con el que hasta ahora era su partido, no había por qué no hacerlo «con otro, ya que nos han echado», aseguró. Y agregó que «no nos tiramos de la moto nosotras solas; hay mucha gente apoyándonos; nos apoya mucha gente que ya nos ha dicho que de ninguna manera votará a Compromís», aseguró.

El que fue concejal de Compromís con Cristina Suñer y Pilar Gimeno hasta 2017, Joan Josep Garcia, que fue sustituido por Penadés tras dimitir por motivos personales, criticó ayer con dureza la decisión de sus antiguas compañeras de grupo. «Tristeza por esta gente que decía defender unas ideas y lo único que defienden es su supervivencia personal», dijo ayer en su perfil en redes sociales. «El único sentido que tiene presentarse con una lista independiente „agregó„ es seguir al servicio del PSOE y perpetuar la vieja política. Yo, con Ferran Minguet alcalde».



«¿Qué hemos hecho mal?»

En su intervención de ayer en Xtradio, Penadés insistió en lo «injusta» que a su juicio ha sido la defenestración sufrida. «Si hubieran podido demostrar algo malo, ya lo hubieran hecho. Pero no, nos echan, porque no se puede decir otra cosa, pero no dicen porqué no quieren que sigamos. Será porque el único motivo es para ponerse ellos», dejó caer ayer.