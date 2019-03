promoción en juego

E l Olímpic se la está jugando, se está jugando la promoción de ascenso, y no en el terreno de juego, que también. Es evidente que para jugar la promoción hay que quedar entre los cuatro primeros y en este sentido creo muy capaz al grupo, siempre y cuando se tengan unas condiciones aceptables de trabajo. Como ya he escrito alguna vez, «por esto ya hemos pasado» y no podemos permitirnos tropezar dos veces en la misma piedra.

Centrar el punto de mira en si Solano, que si Jornet, Kedra o Paco, Berna o Pepín, Rueda o Banegas? es un error por nuestra parte. Creo que hay plantilla para permitirnos cambios, alternativas, opciones? Durante estas semanas hemos desviado nuestra mirada, tal vez porque esperamos que todo quede solucionado, pero aunque no mires el problema está.

Y el Olímpic tiene un grave, no sé si mortal, problema de financiación. Nadie quiere coger el toro por los cuernos, nadie pone sobre la mesa la deuda real, lo que se debe ya no solo en salarios sino también las «sorpresas» de las denuncias, lo que se debe a proveedores que podrían reclamarlo, a la Seguridad Social, etc. Y sobre todo nadie explica cómo solucionarlo.

No se puede rendir o pedir que se rinda si siempre se debe alguna mensualidad, si no nos ponemos al día, si la respuesta es que «mandará el dinero para pagar un mes», así no vamos a acabar la temporada, y mucho menos pensar en una próxima en Segunda B. La actual directiva, evidentemente no es la responsable y es de alabar que dieran un paso adelante, pero asumido el riesgo hay que asumir la responsabilidad, y dado que todos sabemos quién generó el problema cuesta entender, y estoy a favor de la educación siempre, que se compartiera palco. ¿Tiene el Olímpic futuro? ¿Cómo será? Esperando respuestas quedo.