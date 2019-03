El PSPV d´Ontinyent aprova la seua llista amb una desena de noves incorporacions

L'agrupació local dels Socialistes d'Ontinyent, reunida aquest dijous en Assemblea Extraordinària, va aprovar per unanimitat els noms dels integrats de la llista que encapçalarà Jorge Rodríguez a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Fonts socialistes ha destacat que "es tracta d'una llista paritària a tots els trams, que manté part de l'equip de l'alcalde als últims anys combinant-los amb algunes novetats destacades, per a un conjunt de persones que reflecteixen la diversitat d'una ciutat, Ontinyent, amb la que estan molt implicades".

Junt a l'alcalde, Rebeca Torró ocupa el número dos i Jaime Peris el tres. Al quatre apareix la primera de les novetats, Natalia Enguix, amb una ampla experiència com a Tècnica d'Igualtat a la Diputació de Granada, província on va estar directora dels Recursos d'Acollida per a Dones Víctimes de Violència. Al cinc hi ha altra novetat, José Rafael Sanchis Vicedo, qui va treballar en matèries lligades a la Informàtica a les empreses Mantes Mora i Atrium fins a la seua jubilació, President de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia del 2015 al 2018, i persona coneguda tant pel seu tarannà mediador i conciliador com per la seua sensibilitat cap a les persones amb diversitat funcional.

Al sis i el set repeteixen Sayo Gandia Boronat i Manuel Cuesta Rubio, i al huit arriba altra novetat, Àngels Muñoz Rovira, de 26 anys, professora de violí i integrant de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, coneguda, a més, per la seua activitat a diferents iniciatives culturals, artístiques i festives de la ciutat. Als números nou, deu i onze es troben els actuals regidors Óscar Borrell Morant, Matilde Francés Amat i Alejandro Borrell Bas.

Al lloc dotze de la llista s'incorpora Paula Soler Torró, de 26 anys, graduada en Psicologia i que actualment desenvolupa la seua activitat professional a l'Associació de Malalts/es Crònics d'Ontinyent (AMCO). Implicada al món associatiu juvenil de la ciutat, i en concret als Júniors de Sant Carles dels quals va ser Cap de Centre del 2014 al 2018. Al lloc tretze es troba Juan Pablo Úbeda Mestre i al catorze apareix Júlia Sampio Poves, de 20 anys, estudiant de tercer curs de Medicina a la Universitat de València, exballarina al Ballet Òpera i voluntària de Creu Roja Ontinyent, persona implicada amb els avanços socials i la igualtat així com en aportar a la llista la visió del jovent d'Ontinyent.

Al lloc quinze està Jordi Vallés Belda, Enginyer Tècnic en Topografia per la UPV i Expert en Urbanisme, Cadastre i Valoracions per la Universitat de Jaén, de 31 anys i integrant des fa 13 anys del Júniors de Sant Josep, als quals representa al CLJO. És membre de la Junta de la Puríssima, de la de la Comparsa Cides així com actiu col·laborador dels Llumeners de Sant Antoni i de l'Associació d'Amics dels Reis. Al setze es troba Inma Ibáñez Reig, amant de les tradicions locals d'Ontinyent que ha participat de diverses associacions a la ciutat, essent membre de l'Associació de Gegants i Cabets. Al dèsset apareix Ferran Gandia Poveda, regidor en la legislatura 2007-2011 i activista cultural implicat a múltiples iniciatives culturals com ara la Setmana Negra, el Cine Club Utiye o el Club de Lectura, entre d'altres.

La llista la completen als llocs divuit a vint-i-un Katty Ushiña Simba, José Gandia Pla, Anna Mengual Sanestanislao i Rafael Tortosa Vañó, estant com a reserves Maria Cortés Mengual i Francisco Guerra García.