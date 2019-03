Dues últimes setmanes de l'exposició etnològica de Galiana al MAOVA

L'exposició de la Col·lecció Etnològica de Francisco Galiana Gisbert, El Secà, arriba a la seua fi. La mostra basada en materials de la vida diària de finals del segle XIX i principis del XX romandrà oberta fins al 15 de març al Museu Arqueològic d'Ontinyent de la Vall d'Albaida (MAOVA). L'exposició està formada per més de 300 elements etnogràfics donats a la ciutat per la família de l'ontinyentí Francisco Galiana, més conegut com el metge Galiana, qui els va arreplegatr durant dècades.