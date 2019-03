La JLF de Xàtiva anuncia els finalistes del Climent Mata de Lletres Falleres

La Junta Local Fallera de Xàtiva va donar a conèixer ahir divendres en la presentació del seu llibre oficial els finalistes del Premi Climent Mata de Lletres Falleres, que reconeix el disseny i la maquetació als llibrets de falla. A nivell autonòmic, els finalistes han estat la falla San Vicente de Paúl Diputada Clara Campoamor de València, la falla Barri Sant Francesc d'Oliva, la falla Plaça del Forn d'Alzira, la falla Castielfabib-Marqués de Sant Joan de València i la falla La Marina de Sagunt. Pel que fa al guardó a nivell local, han resultat finalistes la falla Sant Jordi, la falla Abú Masaifa i la falla Joan Ramon Jiménez.

El jurat ha estat conformat per l'arquitecte Pablo Camarasa, el fotògraf i dissenyador de webs Juan Carlos Crespo i per la dissenyadora Daniela Gliotone. Aquest any s'han presentat 14 comissions a nivell local i 44 dins de l'àmbit autonòmic, procedents de localitats com Alzira, Sagunt, València, Gandia, Oliva, Tavernes, Paterna, Torrent, Cullera, Pobla Llarga, Silla, Alaquàs, Dénia, Albal, Port de Sagunt, Borriana i Algemesí. Els finalistes han rebut un diploma acreditatiu i els guanyadors es donaran a conèixer a la Festa de les Lletres Falleres, que es celebrarà en passar falles.

Pel que fa al llibre, conté un principal bloc institucional amb totes les informacions de les falleres majors de Xàtiva, la Junta Local Fallera, els premis de l'exercici anterior, les comissiones falleres amb tots els seus càrrecs i els esbosos dels cadafals fallers... En la part final està el contingut literari, amb articles de Josep Sanchis, José Luis Lagardera, Jesús Félix Soler, José Manuel Cháfer... Per la seua extensió, la gran aportació documental i la minuciositat de l'anàlisi destaca un treball de Guillem Alborch sobre les falles de la transició (1974-79) però centrat en la falla El Cid de Xàtiva. Joan Quilis analitza la romeria a Sant Josep. No falta tampoc l'aportació habitual de Rafa Tortosa, en aquesta ocasió escrivint sobre influencers fallers.

La presentació del llibre va estar presidida pel president de la Junta Local Fallera, Jesús González; les falleres majors de Xàtiva, Laura Martí i Carmen Pavia; i la regidora de Falles, Lena Baraza.