Xàtiva presenta la programació dels actes al voltant del 8 de març

La regidora de Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Xàtiva, Francesca Chapí, ha presentat aquest matí la programació d'actes al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. La regidora ha destacat "l'abans i després" d'aquestes commemoracions, referint-se a l'èxit de la convocatòria de vaga de l'any passat. Per a Chapí, "si les dones parem, es para el món". La responsable de les polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament ha fet una crida a la vaga feminista convocada per al proper divendres. Segons Chapí, "ens sobren els motius. Cal fer pedagogia des dels mitjans de comunicació, des de l'Ajuntament i des de la Casa de les Dones".

Tal com s'ha desgranat en la compareixença de premsa, la vaga feminista es basa en quatre reivindicacions principals: una vaga de cures, per a que no només siguen les dones les que s'ocupen d'aquestes tasques en l'àmbit domèstic. Una vaga laboral, en contra de l'escletxa que perviu en el mercat laboral, on les dones perceben un percentatge menor de remuneracions que els homes, percentatge que se situa en el 32%, segons la regidora. Una vaga de consum, contra la mercantilització i la cosificació de les dones. I Finalment, una vaga d'educació, ja que Chapí creu que "el sistema educatiu encara no ensenya a viure en igualtat". En aquest punt, la regidora ha citat un estudi de la professora Ana López Navaja que diu que les referències a dones en els continguts curriculars només arriben al 12% del total.

PROGRAMACIÓ:

5 de Març

BERNARDA: nueve mujeres dentro de una casa blanca, à carrec de El ombligo y la pelusa

Lloc: Biblioteca Pública Municipal

Hora: 20:00h

8 de Març

VAGA FEMINISTA

CONCENTRACIÓ a les 12:30h en la porta de l'Ajuntament

DINAR SÒRIC a la porta de l'Ajuntament (porta l'entrepà)

ACTUACIÓ MAHARI a les 16:30h porta de l'Ajuntament

MANIFESTACIÓ a les 19:00h, eixirem des de la Casa de les Dones ''La Ferroviària'' fins la porta de l'Ajuntament. Batudona, Muixeranga,etc.

X EXPOSICIÓ DE DONES PINTORES SETABENSES, a càrrec de TYRIUS (assoc. Ames de casa)

Lloc: Casa de la Cultura

Hora: 17:30h

9 de Març

Teatre: ''PARÍS'' a càrrec de Les Cot

Invitacions disponibles a la Casa de les Dones

Lloc: Gran Teatre de Xàtiva

Hora: 21:00h

12 de Març

XERRADA ''COM EDUCAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE'', a càrrec de Fent Camí.

Lloc: Pl. Santa Ana, 8 (Seu Tyrius)

Hora: 17:30h

14 de Març

CONFERÈNCIA NOVES MASCULINITATS ''ADULTOCENTRISME'', a càrrec de Paco Herrero Azorín

Lloc: Casa de les Dones

Hora: 17:30h

28 de Març

XERRADA ''EL PODER DE LA PRESA DE DECISIONS'', a càrrec de Soraya Soler

Lloc: Casa de les Dones

Hora: 18:00h

CONCURSOS

IV Edició. PREMI A LA COMISSIÓ FALLERA QUE PROMOGA MÉS LA IGUALTAT

REACTIVACIÓ DEL NO ÉS NO EN FALLES

I Edició. CONCURS DE RELATS BREUS: DONES QUE S'ATREVEIXEN A EMPRENDRE, Regidoria de Dona i Igualtat, IES Doctor Lluís Simarro, CIPFP La Costera

DURANT TOT L'ANY

CAMPANYA DE VISIBILITZACIÓ DE LES APORTACIONS DE LES DONES AL LLARG DE LA HISTÒRIA AL MÓN DE LA CULTURA, LA CIÈNCIA€

Préstec d'exposicions a diferents ajuntaments, associacions, IES i Col·legis.

ESCOLA D'APODERAMENT

Dirigit a totes les dones de la nostra ciutat. Ofereix un espai d'encontre mitjançant activitats d'intercanvi i tallers en matèria de salud, cultura, noves tecnologies, càpsules d'ocupació, etc.

Una experiència que fomenta la participació social de les dones, ampliant i consolidant les seues relacions socials mitjançant l'aprenentatge, la millora de la seua salud física i psicològica i gaudir del temps lliure.