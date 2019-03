Bocairent executa les faixes de seguretat del Pla local de prevenció d´incendis forestals

Prevenció d'incendis unida a la reducció de residus en el marc d'una economia circular que genera desenvolupament rural. Aquesta equació rau darrere de les actuacions que la brigada forestal de l'Ajuntament de Bocairent subvencionada per Labora de la Generalitat està realitzant en l'àmbit del parc natural de la serra de Mariola i que el delegat del Consell a València, Francesc Molina, va conèixer aquest dimarts, 5 de març, de primera mà.

D'aquesta forma, els treballs d'execució de les faixes de seguretat contemplades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals en la zona dels Teulars, del Portell (incloent-hi la parcel·la adquirida a finals del 2018 pel consistori) i del camí vell de Banyeres per la 'Mallaeta' permeten gestionar un territori cremat en el foc del 1994 per tal d'ajudar a evitar que torne a cremar i, sobretot, puga regenerar-se "donat que la proliferació de peus de pi impedia que cap se'n desenvolupara amb les condicions òptimes de creixement", segons el regidor de l'Àrea d'Espais públics i naturals, José M. Beneyto.

Paral·lelament, les restes produïdes estan sent triturades gràcies a l'empresa pública Tragsa d'acord amb els criteris tècnics del catedràtic de la Universitat Miguel Hernández, Raúl Moral, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bocairent quedaran emmagatzemades per a destinar-les al programa de compostatge del Consorci de residus V5 (COR) com a estructurant. L'objectiu és demostrar "que la gestió forestal amb criteris de sostenibilitat mediambiental també pot ser una font de recursos per a altres àrees tal i com ens marca la lògica de l'economia circular", en paraules de Beneyto, "en aquest cas, per a reaprofitar la matèria orgànica dels residus urbans i destinar-los a compost en compte d'un abocador".