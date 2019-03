Ontinyent impulsará la digitalización del comercio local con un plan anual de formación

«Dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado». Este es el objetivo que tiene el Pla Anual de formación para la digitalización del comercio presentado esta mañana por el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda. El regidor destacaba durante la presentación que «este proyecto que cuenta con la colaboración de Cámara Valencia y la asociación Comerç In, atiende también una demanda que el propio sector comercio y servicios nos ha hecho», manifestaba.

El Pla está formado por varios talleres formativos que se estructuran en tres grandes áreas: uso de las nuevas herramientas, digitalización y aspectos legales del comercio electrónico así como estrategias publicitarias en los nuevos entornos. Úbeda explicaba que «se trata de cursos impartidos por profesionales del ámbito, gratuitos y abiertos a todos los comercios y servicios de la ciudad porque entendemos que la digitalización del comercio de proximidad es una necesidad urgente para no perder competitividad ante las grandes multinacionales».

En esta misma línea se pronunciaba la gerente de la asociación Comerç In, Amparo Boscà, al explicar que «la forma de comprar ha cambiado. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que adaptar para que la ciudadanía continúe viniendo a nuestros comercios. A día de hoy, muchos comercios desconocen el funcionamiento de las nuevas herramientas y no tienen presencia online, cosa que consideramos fundamental en un mundo cada vez más globalizado y competitivo», manifestaba.

El Pla empezará el próximo 13 y 14 de marzo con el curso Fotografia amb mòbil per a comerços. Los días 25 y 27 de marzo con el curso Gestió del canvi davant la digitalització, que permitirá ejecutar un plan de acción individual. Será en abril cuando tengan lugar los cursos centrados en el uso de nuevas herramientas como Whatsapp Business o las aplicaciones de geolocalización para utilizarlas para incrementar las ventas al entender que la compra no es solo una transacción sino un proceso.

Durante mayo, los cursos versarán sobre la Comunicació digital per a vendre més y Comerç electrònic. Aspectes legals, donde los asistentes podrán aprender sobre el derecho de desistimiento o firma electrónica. La formación concluirá en junio con un taller sobre Instagram creatiu, que permitirá aprender trucos y tendencias para potenciar la marca que cualquier comercio y servicio tiene. Las personas que estén interesadas en participar en estos talleres pueden solicitar más información o inscribirse a la Oficina de Promoció Econòmica-AFIC, al teléfono: 962918227 o por correo: ontinyent.promeadmin@cv.gva.es