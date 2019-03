El PSPV d´Albaida renova un 60% dels integrants de la seua llista electoral

L'Assemblea General Extraordinària del PSPV-PSOE d'Albaida ha aprovat per unanimitat la llista per a les properes eleccions municipals encapçalada per Josep Vicent Penadés.

La llista aprovada en l'assemblea del dia 3 de març compleix amb la paritat que els socialistes volem demostrat en fets que les dones representen més del 50% de la ciutadania, a més a més de tindre un 60% de RENOVACIÓ respecte a les anteriors eleccions.

El nostre candidat JOSEP PENADÉS estarà acompanyat en el número dos per Vicent Ruiz Bataller. En la tercera plaça anirà Alicia Pont Reig, seguida per David Soriano Tormo en quart lloc i Vanessa Ruiz Roig en el número cinc.

Cristina Vila Descals anirà en el número sis, seguida per David Palací Donat en el setè lloc i Laia Ureña Tormo amb el número vuit.

Completen la llista amb els llocs nové,desé,onzé dotzé i tretzé, Rosa Molina Vila, José Leonardo Marco Bordería, Emilio Nacher Soler, Maria Rosario Albert Vañó i Maria del Carmen Penadés Albert.

Josep Penadés ha manifestat "estic fort, amb moltes ganes de treballar pel meu poble amb idees renovades i carregat d'il·lusió amb un projecte a 8 anys vista, amb la PARTICIPACIÓ de totes i tots els albaidins"

També s'han aprovat per unanimitat les propostes de noms per al

Congrés de Diputats,Eleccions Europees i Corts Valencianes.