Vecinos del Mistero muestran su «inquietud» por los robos en viviendas

Las autoridades municipales subrayan que no hay motivos para el alarmismo. Que las cifras de denuncias por robos se mantienen en Xàtiva muy por debajo de la media autonómica y que ni se han disparado ni son especialmente significativas en comparación con otros municipios vecinos de características similares. Pero la preocupación por el goteo de robos que hace días mostró la asociación de vecinos del diseminado de Bixquert se ha extendido también a la urbanización del Mistero, donde un grupo de residentes ha trasladado a este diario su «inquietud» después de tener constancia de tres entradas en domicilios en los dos últimos fines de semana. Dos de ellas se registraron el sábado, aunque uno habría quedado finalmente abortado por la presencia de la propietaria. El otro tuvo lugar por la noche y acabó con la casa patas arriba y con la sustracción de diversos efectos materiales. Las cámaras de seguridad captaron a un individuo con el rostro tapado.

El viernes 22 de febrero, los asaltantes rompieron la alarma, forzaron puertas y ventanas y agujerearon una verja para poder colarse en otra parcela situada a las puertas del Mistero. Aprovechando que ni los propietarios ni los vecinos estaban en casa, los ladrones revolvieron el dormitorio y el vestidor y se llevaron dinero, ropa, zapatillas deportivas, joyas y unas gafas de sol que perdieron en su huida por una parcela colindante. «El valor económico es lo de menos, pero desapareció una cadena y una cruz que era un regalo mi abuela y otros objetos que apreciamos mucho. Eso fastidia más que cualquier otra cosa», lamenta Eva, la afectada. «Aquí no tenemos apenas vigilancia. Hay una caseta de policía que siempre está vacía. Somos Xàtiva para pagar, pero no para el resto», se queja. «De momento parece que no entran si los dueños están en casa, pero te queda el susto en el cuerpo cuando estás sola», agrega la propietaria, que tiene un bebé de 16 meses. Eva sospecha que estaban siendo controlados porque el allanamiento se produjo cuando tanto su casa como la contigua estaban deshabitadas.

La problemática se ha avivado en los últimos años porque, tras el «boom» constructor registrado durante la época del ladrillo, cada vez han sido más las familias que han establecido sus primeras residencias en las urbanizaciones aisladas de Bixquert, un ámbito muy difícil de controlar para el Ayuntamiento de Xàtiva por su extensión y por su lejanía del núcleo urbano. «La preocupación está ahí. Cada día somos más y tenemos derecho a estar seguros. Pagamos 1.000 euros de IBI por parcela y carecemos de servicios: no hay limpieza y hace falta más seguridad y presencia policial», coincide Eliseo, otro residente del Mistero, que asegura llevarse consigo los discos duros con fotos familiares por miedo a que se lo roben y que ha pedido al herrero que refuerce las ventanas de casa. «Tengo dos hijos muy pequeños y cuando mi mujer se queda sola con ellos no estoy tranquilo».

Algunos propietarios están incluidos en un PAI y pagan gastos de urbanización sumados al IBI de un terreno considerado rústico que no puede edificar ni vender. «Estoy pagando como una cosa y tengo otra. Estoy en tierra de nadie», lamenta Eva.

El número de inquilinos se ha incrementado en los últimos años en la urbanización del Mistero, con más una treintena de viviendas, pero los vecinos mantienen las mismas demanadas de hace 9 años, centradas sobre todo en la «dejadez» en la limpieza de parcelas abandonadas invadidas por vegetación que son foco de roedores, garrapatas y un peligro de incendios. Aunque celebran que se han conseguido objetivos históricos como la colocación de señalización y las mejoras de iluminación, no lo ven suficiente. «Estamos barajando la posibilidad de constituirnos en asociación y contratar a una empresa de vigilancia. Los vecinos están muy atentos cuando ven pasar coches sospechosos e informan por wasap, pero ese no es nuestro cometido y no podemos estar permanentemente vigilando», incide Eliseo. La asociación vecinal de Bixquert organizó un taller para asesorar a los residentes en cuestiones de seguridad. La misma preocupación traslada a este diario otro propietario de la Senda de les Olles.

Llamada a la calma

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva llaman a los vecinos a la tranquilidad y aseguran que la preocupación vecinal va a abordarse el 12 de marzo en la próxima junta de seguridad convocada para examinar qué medidas de adoptan, teniendo en cuenta que los recursos son limitados. El consistorio subraya que no se ha producido un repunte desorbitado en el número de robos e incidentes en Bixquert: recalcan que las cifras de criminalidad se mantienen por debajo de la mitad de la media en la Comunitat Valenciana.