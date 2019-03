El nuevo director de la ONCE en la demarcación de Xàtiva, Simón Costa, se presenta en un acto público

El nuevo director de la ONCE en la demarcación de Xàtiva, Simón Costa, será presentado mañana jueves en un acto público que tendrá lugar a las 19 horas en la sede de la organización nacional de ciegos en la capital de la Costera, ubicada en la calle Moncada. Al acto está prevista la asistencia del director de la ONCE en València, así como el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el primer teniente de alcalde, Miquel Lorente. La presentación contará con más de un centenar de asistentes, según aseguraron ayer desde la ONCE, ya que la demarcación de Xàtiva comprende 68 municipios de las comarcas de la Costera, la Canal de Navarrés, La Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y parte de la Ribera. Entre los invitados está José Enrique Talón, alcalde de Chella, localidad de origen del nuevo director de la ONCE en Xàtiva. En el acto intervendrán el representante de la organización de ciegos en València y el propio Simón Costa.