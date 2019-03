El Bádminton Xàtiva logra 17 medallas en el TTR Enguera y Autonómico senior

El Club Bádminton Xàtiva cerró el pasado fin de semana con un balance espectacular de resultados en las dos competiciones que tomó parte, el Torneo Territorial de Enguera y el Campeonato Autonómico Senior, en las que consiguió 17 medallas. Los deportistas del club se alzaron con 8 oros, 4 platas y 5 bronces. El sábado, en el TTR Enguera, puntuable para el ranking nacional, se disputaron pruebas para las categorías inferiores, desde sub-11 a sub-19. En sub-11, la deportista del CB Xàtiva Sarai Ramón quedó tercera en dobles junto a Jorge Francés, del CB Enguera. Cayeron en semifinales ante Cristina Plamenova y Ivayla Valentinova, por 15-6 y 15-8.

Los oros en este torneo llegaron en los dobles mixto y masculino de sub-13. Irene Soler y Pau Salas ganaban la final ante Diego Navarro y Europa Belda, del CB Villena, por 21-15 y 21-13. Y los hermanos Marcos y Jesús Cimas se proclamaban campeones tras ganar todos los partidos sin ceder ningún set. En el dobles femenino, Andrea Orquín y Ainhoa Polop quedaron cuartas. En individual, Marcos logró el bronce tras perder en la semifinal ante Quique Gil por un doble 21-8; mientras que su hermano Jesús cayó en cuartos de final. Pau fue apeado en octavos. Andrea también cayó en cuartos; e Irene y Ainhoa en la fase de grupos.

En sub-15, la setabense Maria Sanz se colgaba la plata en dobles femenino, formando pareja con Elena López, del CB El Campello. Maria y Elena perdían en la final ante María Vives y Sofía Campilongo, del CB Teulada. Adrián Ramón y Mª Isabel Gil lograban el bronce en dobles mixto, perdiendo en semifinales ante Nikita Nikitin y Liliya Nikitina por 21-10 y 21-8. Carla y Alex Pérez no pasaron de la fase de grupo. En dobles masculino, Vicent Molina y David Polop también fueron terceros, cayendo en la semifinal ante Toni Ivars y Ferran Llopis, por 21-9 y 21-19. Hugo Medina y Jaume Tur cayeron en la fase de grupos. En individual sub-15, Vicent, Adrián y David fueron apeados en octavos; mientras que Hugo, Alex y Jaume no superaron la primera ronda. En femenino, Carla y Maria tampoco superaban la fase de grupo. En sub-17, Héctor Cimas no llegó a la fase final en individual; y en el dobles mixto participó con Minerva Sarrión, del CB Enguera.

Por su parte, en el Autonómico del domingo en València, los deportistas senior sumaban 6 oros, 3 platas y un bronce para el Bádminton Xàtiva, destacando que todos los deportistas del club subieron al podio en sus categorías. En la de A1-A2, el setabense Julio Martín e Inma Aparicio, del CB Enguera, se colgaban el oro en el dobles mixto, tras ganar 21-15 y 21-10 a Vicent Molina y Mª José Mompó, del CB Xàtiva, que lograban la plata. En el dobles masculino, Julio se alzaba con otro oro, formando pareja con Víctor Buades, del CB Aspe, y ganar todos los encuentros. Vicent Molina y Rubén Bellver fueron subcampeones. Rubén además, se colgaba el bronce en individual, tras ser superado en semifinales por Buades, por 21-15 y 21-11. En el dobles femenino de B1-B2, Mª José Mompó se alzó con el oro junto a Corina Ionescu, del CB Drop Valencia, tras ganar la final ante Mª Dolores López y Fany Petrova, por 16-21, 21-16 y 21-19. En categoría C1, Santiago Villanueva se colgó el oro en individual, tras no perder ningún set. En dobles, Santiago y Fany Petrova, del CB Enguera, fueron subcampeones. En superveteranos plus, Carlos Martínez lograba el oro en individual, tras no ceder ningún set; y en dobles, formando pareja con Anil-Kumar Bhardwaj, del CB San Fernando de València, que ganaron a Luciano Martínez y Jesús Prieto, por 21-18, 13-21 y 21-10.



Próxima cita, Circuito Provincial

El próximo fin de semana, el Bádminton Xàtiva jugará en València la tercera jornada del Circuito Provincial de los Jocs Esportius para benjamines y alevines.