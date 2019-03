DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA I PARTICIPATIVA

acostume a escriure el que pense d'un tema abans d'informar-me'n. Així puc comparar les idees que jo tinc sobre el tema amb les de les persones expertes que llegiré o m'assessoraran. Respecte a la participació ciutadana, m'he quedat tan estupefacte com Charles Darwin en llegir l'assaig que li havia enviat el jove naturalista Alfred Russel Wallace, que era una bona síntesi del que ell havia escrit durant més de vint anys sobre l'evolució i la selecció natural.

El professor Joan Romero, un dels polítics més intel·ligents i assenyats que hem tingut en el socialisme valencià, publicà un article l'any 2005, en el butlletí de l'AGE, on diu: «Ja no es tracta només de reduir la distància, sinó de canviar la manera de relació entre política i ciutadania. Cal canviar cap a models de governs horitzontals, en què s'opte pel model de construcció de consens, per la creació d'espais de negociació i participació i pel desenvolupament de formes imaginatives de coordinació i cooperació entre diferents nivells de govern i entre les esferes pública, privada i tercer sector... Les decisions es prenen de forma més participada i les polítiques són molt més respectuoses amb els contextos específics i amb la identitat, la cultura i la memòria col·lectiva».

La democràcia participativa no s'oposa a la democràcia representativa: la complementa, la fiança i l'enriqueix. La desafecció i, fins i tot, l'aversió que desperta hui dia la política entre la gent són símptomes del procés morbós que afecta la democràcia. I els nombrosos casos de corrupció que han aparegut en les darreres dècades són l'origen i alhora la causa de la malaltia. Hui més que mai, la democràcia participativa n'és l'antídot i alhora la vacuna: pot guarir-nos de la malaltia i alhora immunitzar-nos-en.



Responsabilitat. Quins són els beneficis que aporta la democràcia participativa? Innombrables. Entre d'altres: aprofita les experiències i les capacitats de totes i tots; enforteix la legitimitat que t'han donat les urnes; desenvolupa noves capacitats, com ara el treball cooperatiu; fiança el sentiment de pertinença a un col·lectiu (és a dir, fa poble); millora la qualitat de vida de totes i tots, ja que promou societats més justes, on tothom se sent representat i respectat; afavoreix la vertebració, comunicació i educació entre la comunitat i crea sentit de responsabilitat comunitària; permet assolir metes i objectius d'interès comú; dignifica la democràcia... D'instruments per dur-la a terme, n'hi ha un munt: fòrums, taules de treball, taules temàtiques, taules redones, enquestes, comitès sectorials, reunions plenàries obertes, conferències, seminaris, xerrades... La ciutadania ha de poder participar en la presa de decisions, en la seua execució, en el control del procés i, sobretot, en els beneficis que hi generarà. Delegar poder de decisió no ens fa més febles, sinó més forts. Compartir voluntàriament el poder no és evitar responsabilitats, sinó possibilitar que el control siga més estret i més constant, la qual cosa t'ajudarà a rectificar i a millorar. Que la ciutadania haja d'esperar quatre anys per avaluar el treball dels seus governants és una pèrdua d'energia i de temps.

En tots els programes electorals dels socialistes d'Albaida, la participació ciutadana sempre ha ocupat un lloc destacat; ara, però, pensem que és un assumpte vital. Front a lideratges polítics excessivament controladors, personalistes, poc o gens dialogants... proposem lideratges socials reals i efectius. L'any 2000, nosaltres vam encetar aquesta via, la qual, malauradament, no ha tingut continuïtat. Vam crear el Fòrum de Participació Ciutadana de l'Agenda Local-21. La redacció del PGOU d'Albaida es va fer mitjançant participació ciutadana i es va aprovar per unanimitat al plenari. La democràcia participativa no és una quimera: és una necessitat vital. Pel bé de la societat actual i, sobretot, de la venidora. Pel bé de la democràcia.