N ubarrones grises se ciernen sobre el Olímpic. En el plano deportivo, un compañero me recordó hace días dos conceptos clave que repetía Toni Aparicio: concentración y dinámica. De lo primero andamos flojos porque cuando te deben dos meses es imposible concentrarse, y lo segundo es innegable: nos cuesta marcar, nos cuesta ganar, nos cuesta crear. En lo económico no tengo nada claro. Me aseguran que sí, que se pagará, que Anuj Gupta seguirá aportando dinero, pero creo que no es suficiente. Hay tanto lío que creo que, de verdad, no se sabe ahora mismo qué debe el club y a quién se debe; si habrá nuevos embargos o no, si podremos completar la necesaria auditoría para ser alguna vez la SAD. Lamento que no esté ahora José Alemany en el club porque con él creo, sinceramente, que las cosas estaban claras, y las cuentas también.

Así que se ciernen esas nubes de tormenta. Me aseguran que, tras haber hablado con los representantes de Sudeva, hay cierta calma y que este domingo se notará una «reacción» ante el Crevillent, que así sea. Porque además no se entendería haber dejado la oportunidad de jugar una promoción tras la excepcional primera vuelta, y porque un equipo que juega una promoción tiene más valor; y un equipo en Segunda B tiene todavía más valor que un equipo de Tercera, y si no se consigue aclarar las cosas, nos podemos encontrar sin apoyo económico, por agotamiento, y con muchas deudas, o sea, al borde del abismo.

No es momento de críticas personales, de acusaciones, de presiones. Es momento de ser fríos, sinceros, claros y de mantener informado al día a los aficionados y socios. La información es la mejor manera de evitar malos rollos, y malos rollos, a día de hoy, hay bastantes. Ganar ayuda, y en eso tenemos que pensar ante Crevillent.