El Olímpic quiere ser el de la primera vuelta en casa contra el Crevillent

El Olímpic dispondrá mañana de una nueva oportunidad para recuperar sensaciones, goles y confianza. A las 17.00 horas recibirá en la Murta al Crevillent, partido dirigido por Borja Guijarro Colomer. La consigna la ha dado el entrenador, Jero López, en la previa: volver a ser lo que éramos. Y es que según el técnico, «tenemos una buena oportunidad para estar en los cuatro primeros y nos tenemos que centrar en ello, en ser los de la primera vuelta y darle una alegría a los aficionados».

El entrenamiento de ayer de nuevo fue anulado. La situación económica no ha mejorado en exceso pues el dinero transferido por Suedeva ha servido para pagar media nómina a los jugadores y técnicos. Ahora se les adeuda dos mensualidades. El presidente del club, Ricardo Matéu, ha transmitido el mensaje de que en próximas semanas puede disminuir esa deuda, sin concretar ni día ni cantidad, y que está seguro de que el equipo responderá este domingo ante el Crevillent.

Pero el entrenador quiere dejar a un lado «que todo el mundo es sabedor de la situación» y anuncia que «ya me he planteado no hablar de ello, pues lo primero es que todo el mundo consiga estar en el nivel individual de la primera vuelta. El equipo estaba al 100% y afrontaba cada partido con carácter y responsabilidad, tenía su ADN de las últimas tres temporadas: solvencia defensiva y siempre bien plantado. Hay que olvidarse de las demás cuestiones», dice.

En esta ocasión el Olímpic tiene problemas en el eje central de la defensa. Berna fue expulsado en el partido contra el Paterna y Pepín es duda hasta última hora, «espero recuperarlo y que pueda estar al menos en la convocatoria». Va a depender en parte del entrenamiento de hoy pero, es poco probable que pueda jugar un partido completo. Si finalmente no está en el once junto a Fran Giménez, Jero López deberá recurrir a otros jugadores menos específicos. A la baja de Berna se une la de Kedra, recuperándose a un de la fractura de un dedo de la mano. También es duda el delantero Jornet por culpa de una sobrecarga. La buena noticia es que Rueda ha entrenado con normalidad.

En la primera vuelta el Olímpic ganó en Crevillent por 0-4. Tras tener un bajón de resultados el rival se ha situado a cinco puntos de los de Xàtiva, por lo tanto con opciones de luchar por la promoción de ascenso. Los de Xàtiva quieren jugar la promoción también, y no desaprovechar el trabajo realizado hasta ahora. Por lo que el partido se presenta como determinante.



Desplazamiento propicio

Tras la victoria ante el Alzira, el Atzeneta ha recobrado la ilusión por hacer algo grande en lo que queda de temporada. Para ello, necesita enlazar varias victorias que le permita dar alcance a los cuatro primeros. Mañana domingo a partir de las 12 del mediodía la maquinaria taronja se mide al Paiporta, colista. Una salida a priori propicia para obtener los tres puntos aunque sin olvidar el debido respeto hacia el rival que siempre ha manifestado Roberto Granero. Los números invitan al optimismo. No en vano el cuadro que entrena Vicente Sancho ha encajado once dianas en las últimas tres confrontaciones, siendo, con mucha diferencia, la escuadra más goleada del grupo. Por el contrario, el Atzeneta llega reforzado en su olfato goleador con el triunfo del pasado fin de semana ante el Alzira. Para el choque matinal en el Palleter, Granero no podrá contar con Cristian, lesionado de gravedad y para el cual la temporada ha concluid. Ni tampoco con el sancionado Corbalán.