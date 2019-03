Vint identificats i tres detinguts en el primer mes i mig del Pla de Xoc del disseminat d´Ontinyent

El Pla de Xoc posat en marxa per augmentar la seguretat al disseminat ontinyentí ha permès identificar 415 persones, de les quals 20 han resultat ser sospitoses, i detenir 3 persones acusades d'una trentena de delictes. És el balanç del primer mes i mig de funcionament del dispositiu conjunt posat en marxa per l'Ajuntament d'Ontinyent i la Delegació de Govern el passat 25 de gener, i que en aquest periode ha suposat entre altres coses la realització de 66 dispositius de control per part de la Policia Local, altres 26 dispositius conjunts amb la Guàrdia Civil i Policia Nacional, la identificació de prop de 400 vehicles o la vigilància aèria amb helicòpter durant 5 jornades.

Son algunes dades que es posaven damunt la taula en l'última reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Xoc del Disseminat, presidida per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el Subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, José Roberto González Cachorro, i on es comptava amb la presencia de representants dels diferents cosos i forces de seguretat. En aquest encontre s'explicava que ja s'ha iniciat la col·locació de les 12 noves càmeres de vigilància del trànsit que se sumaran a les 4 ja existents, repartides en base a un estudi de les zones més afectades pels robatoris. Un total de 16 càmeres a les que es podran afegir de noves en base a les necessitats que es puguen detectar en altres punts del terme.

Igualment, s'avaluava el funcionament del dispositiu desplegat al disseminat, que ha inclòs la participació de fins a 4 patrulles diàries de la Policia Local, efectius de la USECI de la Guàrdia Civil i la UPR de la Policia Nacional. Fruit d'estes mesures s'ha constatat una davallada en els casos de robatoris especialment a l'últim mes, però, segons s'exposava a l'encontre, encara s'estan registrant casos, i per això es va acordar mantenir les mesures dispostes i sol·licitar a la ciutadania que augmente la col·laboració alertant telefònicament de moviments o actituds sospitoses, "ja que s'està constatant que estes alertes estan sent claus per avançar en les investigacions". La Comissió de Seguiment es reunirà novament després de les festivitats de Setmana Santa i Pasqua per procedir a una nova avaluació de la marxa del pla.