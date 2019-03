Un volum de l'Ajuntament de Bocairent reuneix versos de cinc poetesses locals

Bocairent va presentar dissabte una antologia poètica de dones locals baix el títol Versos en femení singular davant més de cent persones que omplien la sala Joan de Joanes. La publicació constitueix el segon volum de la col·lecció Lletres a l'ombria de Mariola impulsada pel consistori per a l'edició de textos literaris i naix d'una crida oberta «perquè qualsevol dona nascuda o vinculada al municipi tinguera l'oportunitat de mostrar els seus poemes» arran de l'interés demostrat per un grup de pioneres, segons han explicat fonts consistorials.

Al llarg d'un centenar de pàgines se succeeixen els universos literaris i els interessos particulars d'Isabel Canales Cantó, Mati Ferre Blanes, Xelo Ferre Doménech, Amparo Giner García i M. Elena Martínez Vidal. A més, les il·lustracions del prestigiós dissenyador local Vicent Ramon Pascual, encarregat també de la maquetació, arrodoneixen el llibre. La iniciativa, emmarcada en la programació amb motiu del 8 de Març, pretén «escoltar les veus que tradicionalment han estat silenciades» per tal «d'ajudar a millorar la societat en què vivim i evitar seguir reproduint estereotips i prejudicis que arrosseguen les persones cap a la foscor i la indignitat», com manifesten en el pròleg la regidora d'Igualtat, Begoña Perigüell, i el regidor de Cultura, Xavier Molina.

Isabel Canales combina la creació poètica amb la seua dedicació a les arts plàstiques que ja van deportar la publicació de Fulles, dies, vides. Al seu torn, Mati Ferre ha publicat en diversos mitjans de divulgació locals i comarcals i acaba de traure a la llum la compilació Poemas a la vida. Per la seua banda, Xelo Ferre és assídua de diversos recitals i ha obtès reconeixements com el segon premi del certamen internacional Poeta Mari Paz Sainz Angulo. En quart lloc, l'afició literària i la lectura han acompanyat Amparo Giner García des de la seua infància. Finalment, M. Elena Martínez escriu poesia i articles en premsa a més d'haver-hi participat en volums col·lectius com Antología poética española.