El gobierno de Canals logra sacar adelante el presupuesto de 2019 en minoría

El equipo de gobierno de Canals, formado por GdC, Compromís y EU, ha conseguido sacar adelante el presupuesto municipal de 2019 en el pleno extraordinario de anoche a pesar de su situación de minoría en el ayuntamiento. Las cuentas, que ascienden a 9,5 millones de euros, han salido adelante gracias al apoyo de los concejales de Reiniciem Canals, que han agradecido al ejecutivo la participación dada a los diferentes grupos políticos y la aceptación de sus propuestas.

El regidor de Hacienda, Joan Carles, ha destacado el esfuerzo desplegado por el equipo de gobierno en las comisiones para que los diferentes partidos pongan "su grano de arena" con tal de incluir "todas las propuestas posibles" y consensuar el presupuesto, cuyo retraso ha atribuido a los graves problemas de personal que sufre la corporación municipal y a la carga de trabajo del departamento de Economía, que ha priorizado "las tareas de cierre del ejercicio de 2018" para poder tener a disposición de las diferentes concejalías los créditos del ejercicio anterior y contratar las obras pendientes y previstas, según el edil.

Pérez ha admitido que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, las cuentas no entrarán en vigor hasta mediados de abril, con lo que "prácticamente la corporación actual no podrá desarrollar el presupuesto" y será la que entre a partir de junio la que "tendrá que sacarlo adelante haciendo las modificaciones oportunas".

El regidor ha destacado que los números presentados son "continuistas" y no incrementan la presión fiscal, a tiempo que ha incidido en inversiones como la adecuación del camino que conecta Canals con Aiacor que da acceso al CEIP Vicente Rius o la finalización de las obras ya empezadas, como el Centro de Educación de Personas Mayores Francisca Alventosa, el Centro Social de Aiacor y la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Casino Republicano, proyectos "prioritarios" del equipo de gobierno. Igualmente, Pérez ha recalcado el gasto destinado a la sectorización del agua potable de Canals y a la renovación del alumbrado público.

Además, por primera vez desde la construcción de la depuradora de Canals – L'Alcúdia de Crespin se incluye en el presupuesto una partida específica para el control de vertidos y para el control de calidad, así como del canon de desechos de la comunidad de usuarios de vertidos (COLA).

Reiniciem planteó una serie de líneas que a grandes rasgos han quedado reflejadas para comenzar a desarrollar presupuestos participativos, defender patriomnio hidraluico, proteger los elementos de relevancia local o potenciar la memoria histórica.

La intervención más dura en el pleno, en clave ya electoral, ha sido la del portavoz del PSPV. Antonio Orea ha dicho que el equipo de gobierno "no tiene proyecto de pueblo" y ha cuestionado las razones del retraso del presupuesto, censurando que no vaya a estar operativo hasta mitad de legislatura y recordando que la primera versión de las cuentas se presentó en diciembre. "Es imposible que el equipo gobierno lo pueda ejecutar". Para Orea, el presupuesto es "un copia y pega mal hecho" de anteriores documentos que "no atiende a las necesidades reales de Canals y deja hipotecado al pueblo". El portavoz socialista ha criticado que, pese al crecimiento de los ingresos y gastos del 3,5%, "la inversión social y la ocupación suben un 0%, y esos eran los objetivos de la legislatura".

Orea ha reprochado al ejecutivo que las inversionse bajen un 26% en las cuentas, hasta los735.926 euros y, en una nota previa, ha acusado al ejecutivo de "ignorar" sus propuestas que comportaban un aumento de 149.000 euros en la inversión social Sin embargo, el PSPV ha decidido abstenerse en la votación "para no agravar el perjuicio de no tener un presupuesto", algo que dejaría comprometida a la póxima corporación.

Quienes han votado en contra han sido los cinco concejales del PP, por "coherencia" con su posición respecto a todos los proyectos de presupuestos presentados a lo largo de la legislatura. Los populares han hecho hincapié en que la presión fiscal "no sube pero tampoco baja", a tiempo que han denunciado el recorte de la patida de inversiones.

Por su parte, la regidora no adscrita Celia Boronad se ha abstenido en la votación.

El alcalde, Ricardo Requena, ha agradecido el trabajo del regidor de Hacienda ante la "compleja labor" que ha permitido al equipo de gobierno aprobar el presupuesto estando en minoría.