L´actriu Carme Conesa celebra les falles amb els usuaris del C.O. Aspromivise de Xàtiva

el Centre Ocupacional de la Costera-la Canal de Navarrés que gestiona Aspromivise ha celebrat aquest matí la seua festa fallera, on ha acudit per acompanyar-los la reconeguda actriu Carmen Conesa. La popular intèrpret ha treballat en multitud de projectes audiovisuals a la televisió, cine, teatre, etc., sent la seua aparició més actual en televisió a les series espanyoles «La Señora» i «Amar es para siempre», i al cine amb el llargmetratge «El cónsul de Sodoma».

També han acompanyat als usuaris del centre en aquest dia les falleres majors de la ciutat, Laura Martí i Carman Pavía, acompanyades amb part de les seues corts d'honor i membres de la Junta Local Fallera, i l'alcalde Roger Cerdà, junt el primer tinent d'alcalde, Miquel Lorente, la regidora de Falles, Lena Baraza, la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, i la regidora de Igualtat, Cesca Chapí. A més a més, també els han acompanyat, entre altres, la directora del CO Aspromivise, Amor Amorós, i la presidenta de la Mancomunitat de la Costera-la Canal, Maria José Tortosa.

A banda de la festa fallera d'Aspromivise, l'alcalde Roger Cerdà i membres de la corporació, junt amb les falleres majors, acompanyaran també hui als usuaris del centre de dia Caixa Onyinyent, i demà als usuaris del CRIS i el CEEM, en les seues respectives celebracions falleres.