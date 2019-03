Las bajas vuelven a azotar a un Ontinyent que necesita puntuar mañana en Olot

Aunque el empate ante el Baleares no ha rescatado al Ontinyent de la zona de descenso, la sensación en el vestuario del Ontinyent es positiva porque el bloque volvió a competir, esta vez ante el líder del grupo, dejando un poso de esperanza a pesar de la realidad que ofrecen los resultados. «Salimos reforzados del partido ante el Baleares porque veníamos de dos semanas donde no salieron las cosas como queríamos, y el otro el día el equipo dio la cara y la lástima fue que en la última jugada no nos lleváramos los tres puntos», subraya Parras.

Por eso, el mensaje para la confrontación de mañana domingo a las 16:30 horas ante el Olot no es otro que salir a por los tres puntos porque «no podemos renunciar a ningún punto en ningún campo. Todos son importantes y todo el mundo está puntuando en todos los estadios», sostiene el técnico alicantino.

No obstante, el cometido no será nada sencillo porque una semana más, las bajas son las protagonistas de una nueva jornada. Los jugadores han tenido una semana tranquila y el staff técnico ha intentado «recuperar a gente, metiendo más en dinámica a Calahorro y a Tarí a ver si poden venir convocados y disponer de minutos para que puedan tener sensaciones», comenta un Vicente Parras que ha añadido que el sobresalto de la semana lo ha protagonizado Soler, «con un golpe en las costillas y parece que tiene una pequeña contractura muscular, en una zona muy dolorosa. Será duda hasta el último momento». Sin embargo, no estarán en el césped de Olot los lesionados Tito y David Torres y el sancionado Juanan Casanova.

El rival del conjunto ontinyentí es el Olot. Un equipo diseñado para mantener la categoría y que se encuentra cómodamente ubicado en la zona templada de la clasificación, con 39 puntos, lo que equivale a tener la salvación muy cerca. El bloque catalán que entrena Raúl Garrido viene de encadenar cuatro semanas consecutivas sin conocer la derrota. Precisamente, el técnico valenciano que dirige al rival del Ontinyent mañana ha manifestado que «es el partido más importante de toda la temporada, puesto que en caso de ganar conseguiríamos virtualmente la permanencia, nuestro principal objetivo. Esto es ilusionante y bonito. No me gusta hablar de partido trampa, cuando eres consciente que hay un riesgo que pasen cosas. Sabemos de la dificultad del rival, un equipo que está en descenso y que necesita ganar. El Ontinyent cuenta con jugadores muy expertos que llevan muchos partidos en la categoría y que saben gestionar estas situaciones de angustia y sufrimiento. Son un equipo físico, intenso y muy bueno a pelota parada, practican un fútbol directo y de transiciones rápidas».

El partido entre catalanes y valencianos arrancará a las 16.30 y estará dirigido por el colegiado aragonés Alonso de Ena Wolf.