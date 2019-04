Cientos de personas reciben a Servando tras su viaje para visibilizar la fatiga crónica

Servando Castelló Juan, el navarresino que ha recorrido en una furgoneta la península ibérica y Portugal para visibilizar la encefalomielitis miálgica, fue recibido ayer multitudinariamente en Navarrés, tras completar el viaje que inició el pasado 25 de marzo. Cientos de personas lo esperaban sobre las seis de la tarde a la entrada del pueblo, desde donde fue escoltado hasta el centro de la localidad por un grupo de ciclistas y corredores a pie. También estaba la alcaldesa, Estela Darocas.

El navarresino, enfermo de encefalomielitis miálgica, conocida como síndrome de fatiga crónica, ha realizado este viaje para visibilizar esta enfermedad „con unos 100.000 enfermos en España, 12.000 en la Comunitat Valenciana„ y para transmitir mensajes de apoyo a enfermos, así como recaudar fondos para la investigación.

A su llegada a Navarrés, Servando explicó, emocionado, el miedo y la desesperación de los enfermos, a los que pidió «que aguanten, que no se suiciden, que cada vez se investigará y se conocerá más la enfermedad». También expresó, con voz temblorosa, que el viaje era para que «mis hijos, cuando sean mayores, sepan que su padre lo intentó hasta el final» y dijo que «todos tenemos que intentarlo hasta el final». Servando manifestó que «me ha sorprendido mucho todo lo que he visto. He visto muchas mujeres abandonadas; familias de chicos que han muerto porque no tenían fuerzas ni para llamar por teléfono para pedir ayuda; mujeres con tan poca fuerza que no se han podido resistir a una violación», así como enfermos leves que ocultan la enfermedad «para que no les llamen vagos y los echen del trabajo». Servando afirmó que «voy a seguir siendo la cara visible, voy a seguir haciendo cosas porque este es el final del principo». El acto finalizó con un grito de esperanza y para que los enfermos sean escuchados, lanzado por todos los presentes.



Más de 8.800 euros recaudados

El viaje arrancó el 25 de marzo desde Navarrés y Servando ha recorrido unas 70 ciudades de España y Portugal.El enfermo, de 42 años y diagnosticado hace siete, ha detallado el viaje a través de la web Low Battery Man y ha recaudado más de 8.800 euros. La campaña sigue abierta y la recaudación se destinará a Open Medicine Foundation, centro de Estados Unidos que investiga la enfermedad.