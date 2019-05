Puig atribuye al PSPV la "transformación" de Ontinyent y defiende su proyecto "decente y honrado"

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha subrayado este lunes el trabajo hecho por el partido en Ontinyent por la "transformación de la localidad" y ha agregado: "Quien ha gobernado ha sido el PSPV, quien ha hecho las transformaciones ha sido el PSPV, nosotros creemos en proyectos colectivos, no personalistas".

Puig se ha pronunciado así tras reunirse con la candidata a la Alcaldía de Ontinyent, Margarita Llaudes, y la secretaria general local, Rebeca Torró, al ser preguntado por las expectativas de los socialistas en esta localidad después de que el exalcalde Jorge Rodríguez abandonara el partido tras levantarse el secreto de sumario del caso Alquería, en el que está investigado, y vaya a concurrir el 26 de mayo bajo la marca 'La Vall Ens Uneix'.

Tras defender el proyecto "decente y honrado" de los socialistas en este municipio, ha señalado que sus expectativas "son positivas atendiendo a las circunstancias, que son especiales". "Nosotros estamos absolutamente convencidos de que lo que hizo el PSPV es la defensa de la democracia y la dignidad", ha aseverado.

"Las perspectivas son positivas siempre atendiendo al valor fundamental de la democracia y el respeto, nosotros respetamos y lo único que pedimos es respeto", ha insistido, para agregar que "en la ciudad de Ontinyent quien representa el avance social es el PSPV".

El objetivo tras el 26M es "continuar avanzando en esta propuesta de justicia social" que han ido implementando en los últimos años en la localidad con "un proyecto absolutamente comprometido con la ciudadanía".

Además, ha indicado que la Generalitat está haciendo allí "una inversión importante y así continuará siendo, más allá de cualquier clave de carácter personal". "Creemos en proyectos sólidos, solventes y ahora en estas elecciones se trata de alinear proyectos progresistas" en España, la Comunitat y los municipios, ha apuntado el dirigente socialista.

Puig también ha agradecido a la candidata el trabajo que está haciendo, y a los "compañeros que están dando la cara por un proyecto decente y honrado que quiere estar presente en toda la Comunitat más allá de cualquier coyuntura".

Bonig exige al PSPV que aclare si pactará con Rodríguez

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha exigido al 'president' de la Generalitat en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig, y a la vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, que "digan públicamente que no pactarán con el imputado (Jorge) Rodríguez ni en Ontinyent ni en la Diputación" de Valencia.

Así lo ha afirmado este lunes en un almuerzo con simpatizantes y militantes en Ontinyent tras la salida de las filas socialistas del expresidente de la corporación provincial, alcalde de Ontinyent y candidato a la reelección con la marca 'La Vall Ens Uneix'.

Bonig ha reclamado "coherencia y un compromiso" por parte de Puig de cara a las elecciones municipales de este domingo, 26 de mayo. "Esto parece un paripé para aprovechar los votos y luego intentar mantener el Ayuntamiento y la Diputación", ha advertido.

En este contexto, ha recordado que el alcalde "está imputado por malversación y presunta corrupción" en el caso 'Alquería' de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en mayo de 2018, por presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra --empresa pública de la Diputación-- en 2015.

Tras la salida de Rodríguez del PSOE a mediados de abril, la 'popular' ha subrayado que "se ha ido él y porque se ha levantado el secreto de sumario del caso Alquería, sino seguiría siendo el candidato del PSPV", recoge el PP valenciano en un comunicado.

"El PPCV defiende la presunción de inocencia, no como PSPV y Compromís que nunca la ha respetado cuando ha habido casos del PP. Pero pedimos coherencia. La Guardia Civil dice que la trama que presuntamente tuvo lugar en la Diputación de Valencia fue para financiar irregularmente, de momento a Compromís y ya veremos si al PSPV", ha aseverado.

Y ha reivindicado: "Si hay que luchar contra la corrupción, hay que hacerlo contra toda, la de todos los partidos. No pueden pactar", por lo que ha exigido que "no se pacte con Rodríguez ni con el nuevo partido" que ha formado para presentarse al 26M.

HOSPITAL DE ONTINYENT

Durante la visita, ha defendido que "es un municipio fundamental no solo por su importancia social y política, sino también económica, y también para la Diputación". Por contra, ha criticado la "falta de inversiones y sanidad" durante esta legislatura, y ha puesto como ejemplo que "el gobierno de la Generalitat licitó el Hospital de Ontinyent en el último momento". "Bienvenido sea, porque con 3.000 millones no han hecho nada, así que ahora esperamos que se cumplan los plazos y no haya más problemas", ha recalcado.

Tras recorrer el mercado junto a la candidata 'popular' a la Alcaldía, Mercedes Pastor, Bonig ha destacado que "tiene propuestas en positivo para Ontinyent: Está preparada, ha luchado, está formada y es honesta y es la alcaldesa que merece el municipio".