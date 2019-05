El Colegio de Licenciados en Educación Física denuncia al Ayuntamiento de Xàtiva

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunitat Valenciana ha denunciado al Ayuntamiento de Xàtiva «por incumplimiento de la Ley del Deporte de la Comunitat Valenciana», según ha informado la institución colegiada en un comunicado. «La demanda „explican„ se basa en el incumplimiento del artículo 7.3 de la ley citada, al no contar en la dirección técnico deportiva municipal con licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Dicha obligación legal, ya ha sido ratificada anteriormente por otras 19 sentencias de los tribunales valencianos contra otros ayuntamientos. El último ha sido el Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal», han asegurado desde el Colegio.

Del mismo modo, han indicado que «pese a que la labor del Colef CV siempre es proactiva y de asesoramiento a cualquier municipio que lo solicita, el caso del Ayuntamiento de Xàtiva no es nuevo», dado que el consistorio ha hecho caso omiso a las recomendaciones y advertencias del colegio profesional en tres ocasiones, e incluso ha incumplido peticiones de acceso a información en base a la Ley de Transparencia», según aseguraron ayer en su comunicado.

El presidente del Colef CV, José Luis Herreros, ha declarado que «los municipios de más de 5.000 habitantes deben incluir una mínima organización técnica dirigida por titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El Ayuntamiento de Xàtiva no cumple con la Ley del Deporte, y ante nuestra petición de información, tampoco se ha pronunciado, obviando toda acción de diálogo o asesoramiento por nuestra parte. No está en el ánimo de nuestra corporación llevar a los tribunales a nadie, pero en este caso, no hemos tenido más remedio que hacerlo», ha añadido.

Por otro lado, «fruto de la acción en los tribunales del Colef CV durante los años 2018 y 2019, los ayuntamientos de Canals, Crevillent, Algemesí, Sant Joan d'Alacant, Alicante o Torrevieja han convocado procesos selectivos para cumplir la ley», mientras que otros consistorios, «a pesar de tener las plazas contempladas en sus relaciones de puestos de trabajo (RPT), aún no lo han hecho, como Catarroja o Burjassot».

Asimismo, los ayuntamientos de València, Benetússer, Paiporta, Almenara o La Vall d'Uixó, «pese a tener sentencia firme, continúan sin cumplir la Ley del Deporte de la Comunitat Valenciana», por lo que la institución colegiada está valorando si proceden emprender acciones legales, avisan.