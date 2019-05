El PP de Canals «no es el único partido que tendría que retirar pancartas»

El Partido Popular de Canals recordó que ha retirado las pancartas «para ser consecuentes con la ley y cumplir con ella» pero recuerda que lo hizo «al ser denunciados ante la Junta Electoral de Zona por incumplir esta ley, ya que los espacios ocupados no habían sido habilitados expresamente para tal fin. No éramos el único partido que incumplía dicha ley, pero sí el único obligado a reestablecer la normalidad», se quejan. Como reacción, justificaron el no haber asistido a ninguno de los debates de candidatos.