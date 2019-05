El CO La Costera, campeón provincial

CO La Costera

Los jugadores del CO La Costera que se ha proclamado campeón, con las entrenadoras. CO La Costera

El Centre Ocupacional La Costera de Xàtiva se ha proclamado campeón de la Tercera división de la Lliga Provincial de Bàsquet para personas con diversidad funcional intelectual, que organiza la Copava. El equipo setabense se alzó con el título de campeón tras ganar en la final al CO Marqués de Dos aigües de Picassent, en un encuentro celebrado el pasado miércoles en Carcaixent. La final, muy igualada y competida, se decidió en las últimas acciones.

Un buen planteamiento de partido, con rotaciones acertadas por parte de Ceci Garcia y Patri Sanchis, entrenadoras del conjunto de Xàtiva, hicieron que los jugadores clave llegaran a los últimos minutos más descansados. A falta de 30 segundos para acabar el partido, el electrónico ofrecía un igualado resultado de 20-20, con posesión para el equipo de Picassent. Una buena acción defensiva de los setabenses y dos acciones ofensivas que acabaron en canasta del pivot Juan Pablo Ortega, daba la victoria al CO La Costera,, que se proclamaba campeón. Juan Pablo fue el jugador más valorado del equipo, con 12 puntos, 10 rebotes y 10 recuperaciones, ganando así el trofeo de mejor jugador (MVP) de la final. Los dos equipos ofrecieron un baloncesto de calidad en un pabellón de Carcaixent con las gradas llenas.

El equipo del CO La Costera cierra así una buena temporada para los jugadores Elsa Monfort, Sergio Morales, José Fernando Moltó, Paco Palop, Juan Pablo Ortega, David Tortosa, Amparo Richart, Alberto Llopis, Ramon Ferri y Sofia López. La liga comenzó en octubre, con la participación de los equipos de La Ribera d'Alzira, Marqués de Dos Aigües de Picassent, Espurna de Gandia, ABD de Torrent, Fundació Síndrome de Down de Castelló de la Plana y el CO La Costera de Xàtiva.

Desde el centro ocupacional setabense, Sara Moreno, destacaba «lo importante que es dar visibilidad a campeonatos como estos. Las finales de baloncesto para personas con diversidad funcional intelectual son un evento a presenciar por el mensaje que nos transmiten todos los deportistas que participan».