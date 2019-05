El campionat individual de raspall recala a la Llosa de Ranes amb dues partides

El Campionat Individual de Raspall-Trofeu President de la Generalitat Valenciana recalarà al trinquet de la Llosa de Ranes el proper dissabte, i ho farà amb dues partides de les eliminatòries prèvies. Primer jugarà Montaner contra Roberto; i en la segona partida del campionat s'enfrontaran Punxa i Miravalles. Aquestes dues partides formen part de les eliminatòries prèvies que estan disputant-se per decidir quins seran els rivals dels pilotaris classificats per rànquing per jugar directamente els octaus de finals. La jornada del dissabte al trinquet de la localitat de la Costera es completarà amb una partida de xiquets de les escoles municipals, que obriran la vesprada esportiva del dissabte a les 17 hores.

A més de la jornada de dissabte, el trinquet de la Llosa de Ranes inicia la setmana esportiva hui dimarts amb dos duels amb el raspall com a protagonista. A partir de les cinc de la vesprada s'obriran les portes del trinquet per començar am el duel entre Ruben i Carlos contra Andreu i Hugo. Després, Dani i Nicolás es mediran a Ramon i Feo en el recinte del carrer Jaume I que dirigeix el trinqueter Balduino Company.

La pilota valenciana centrarà demà també la vesprada esportiva al trinquet de Castelló de Rugat, també gestionat per Balduino Company. El recinte de la localitat de la Vall d'Albaida acollirà demà dimecres dues partides de raspall. Obrirà la jornada l'enfrontament entre Raül i Jordi contra Fran i Terrades. A continuació serà el torn de Badenes i Raúl, que jugaran contra Salelles II i Sanchis.