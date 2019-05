Debacle histórica del valencianismo en la capital de la Costera

«Indundablemente el resultado es muy malo». El colectivo de Compromís per Xàtiva hizo ayer un ejercicio de autocrítica y evitó las excusas para explicar la debacle electoral que ha llevado a la coalición a quedarse fuera del ayuntamiento por primera vez desde 2003. «En medio de un clima adverso no se ha sabido generar la confianza necesaria para intentar mantener el electorado», manifestaron desde la coalición, que ha pagado con creces su guerra interna con la pérdida de 1.639 votos y tres concejales que han ido a parar directamente al PSPV. Las menos de 600 papeletas cosechadas por la renovada candidatura constituyen un mínimo histórico para la corriente valencianista en la capital de la Costera, anteriormente con las siglas del Bloc. Compromís ha quedado en sexta posición, por detrás incluso de la ultraderechista Vox, que tampoco ha entrado en el consistorio: sus 608 votos han ido directamente al sumidero. Plataforma Per Xàtiva también se quedó muy lejos de lograr concejales. Su candidata, Empar Penadés, lo atribuyó al poco tiempo y a los recursos escasos de los que disponían.