Novetlè pulveriza records al sumar la décima mayoría absoluta del PSPV PSOE desde 1983

Que Novetlè es 100% de izquierdas parece algo fuera de toda duda. Y que la sombra de la que fue eterna alcaldesa del municipio, Josefa Mateu, sigue impregnando el sentir del voto es probable que también. El domingo, y por décima vez consecutiva, la localidad sumó otra mayoría absoluta para los socialistas: desde 1983, aunque por 15 papeletas. El PSPV-PSOE logró cuatro de los siete ediles en liza (252 votos). Compromís contó 237 y obtuvo tres concejales. El tercer partido, el PP, liderado por un cunero apenas tuvo 15 votos y no logró escaño alguno. El resultado es casi idéntico al de 2015, sólo que el bloque de izquierdas de hace cuatro años (igualmente, sin nada para el PP) albergaba una tercera fuerza, Esquerra Unida, con un edil que este año no tiene, ya que no concurría, y que se va a Compromís.

Así las cosas, Rafael Vila asume la vara de mando de un consistorio todo de izquierdas. Aunque no han sido pocos los desencuentros entre Compromís y los socialistas, ya que los primeros ejercen su labor de oposición. En Novetlè, Josefa Mateu fue alcaldesa con mayoría absoluta aplastante durante 30 años, desde 1983 hasta 2013. Faltaban dos años para acabar el mandato y se retiró.