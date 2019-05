«Somos capaces de llevar adelante un proyecto de ciudad con diez regidores sin problemas»

El alcalde y candidato del PSPV, Roger Cerdà, reiteró ayer en declaraciones a Levante-EMV su intención de gobernar en solitario. «Somos capaces de sacar adelante el gobierno de la ciudad con diez regidores sin ningún tipo de problema, llegando a acuerdos puntuales con otras formaciones». «Los electores han decidido que el PSPV afronte de manera mayoritaria el gobierno de la ciudad: vamos a trabajar para tener un gobierno de una única voz y para que todos los planteamientos de campaña se lleven a término», enfatizó el munícipe. «Ya lo hemos hecho en esta legislatura incluso cuando hemos tenido socios de gobierno que en determinadas decisiones no nos han acompañado: creo que no nos resultará difícil», incidió.

En ese sentido, Cerdà sostiene que la posibilidad de ofrecer la gestión de determinadas delegaciones a otros grupos políticos «está en proceso de discusión» en las filas del PSPV y se abordó ayer en la ejecutiva local. «Históricamente, otros gobiernos en Xàtiva han ofrecido delegaciones al resto de grupos y creo que es una buena manera de hacer las cosas, pero hemos de ver de qué forma», apunta el alcalde, que en todo caso aplaza el inicio de las conversaciones con el resto de formaciones hasta después del pleno de investidura. Al no contar con mayoría absoluta en una primera vuelta, Cerdà revalidaría la vara de mando si ningún otro candidato se postula y logra el respaldo de al menos la mitad más uno de los concejales del pleno. Una opción posible pero poco probable.

El alcalde advierte de que, en caso de ceder la gestión de alguna ponencia, «no será un cheque en blanco». «Se ha de tener claro que el alcalde tiene la responsabilidad última de tomar las decisiones respecto a las delegaciones y que ha de marcar el rumbo de la ciudad, porque se le ha otorgado la confianza». Cerdà sostiene que «un gobierno de una sola voz no quiere decir que no sea plural y no escuche aportaciones». Aunque avanza cambios en el organigrama de gobierno, el edil descarta concretarlos hasta después del 15 junio, día de la constitución de los ayuntamientos.