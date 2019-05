Rodríguez destituye al regidor socialista de Urbanismo de Ontinyent sin esperar al 15 de junio

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, decretó ayer la retirada de todas las funciones al todavía regidor del área de Territorio y Urbanismo, Jaime Peris, mano derecha suya durante los últimos cuatro años pero que junto a Rebeca Torró y Matilde Francés fue de los pocos que decidieron seguir en el PSPV-PSOE y no alinearse con el nuevo partido del alcalde, La Vall ens Uneix. Peris tenía dedicación exclusiva en el ayuntamiento y su intención, según fuentes socialistas, era proceder durante estas dos semanas (hasta la toma de posesión del 15 de junio) a ordenar el papeleo de su área, una de las más importantes del consistorio, y facilitar el relevo a su sucesor, que será alguno de los 17 concejales obtenidos por Rodríguez. Fuentes municipales aseguraron, en cambio, que Peris «ni se acercaba por el ayuntamiento desde hace semanas» y justificaron el decreto de alcaldía en que «no se puede cobrar sin trabajar», de ahí la retirada de sus funciones y del sueldo que le correspondería hasta la mitad del mes próximo, añadieron.

Fuentes socialistas calificaron ayer de «cacicada» y de decisión «al estilo rusista» [de Alfonso Rus] la destitución de Peris, y censuraron que ni siquiera pueda gestionar un relevo civilizado con su sucesor. Señalaron además que «es una cortesía básica de cualquier institución esperar a la toma de posesión y no comenzar a tomar ya decisiones cuando aún funciona el anterior reparto consistorial», dijeron. «Ni administraciones del PP que hemos criticado por ser tan poco democráticas han actuado de esta manera», insistieron.

Pero desde el equipo de gobierno recalcaron que se trata de una «dejación de funciones muy clara» de Peris. Y recordaron que el concejal causó baja médica el 17 de abril, el día que estalló la crisis y Rodríguez fue apartado del PSPV-PSOE. Su baja se prolongó hasta el 6 de mayo. Durante ese tiempo, tal como publicó Levante-EMV, el alcalde asumió las atribuciones de Peris pero solo mientras durase la baja y negando, según versión de Rodríguez, cualquier connotación política en ese hecho.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron ayer a este periódico que «desde que causó alta, Peris no ha acudido a su puesto de trabajo. Y no ha ido a reuniones y ha desatendido cuestiones de su área por completo. Ni estaba nunca ni daba explicaciones. Así que con el objetivo de preservar el interés público, no podemos seguir pagando a una persona que no trabaja», recalcaron desde el consistorio.

Las mismas fuentes negaron que se trata de una vendetta política. Y pusieron como ejemplo que «A Rebeca Torró y a Matilde Francés no se les ha retirado ninguna función, pero como no perciben salario no hay que velar por la economía del ayuntamiento. Pero Peris cobra dedicación exclusiva y aquí en el ayuntamiento hace semanas que no se sabe nada de él», insistieron, al tiempo que resaltaron que esta decisión «no es un capricho el alcalde; está avalada por el secretario», resumieron.

En la resolución de alcaldía se señala que Rodríguez resuelve «revocar la delegación genérica del área de Territorio, Sostenibilidad y Servicios Municipales» que ostentaba Peris y que el regidor «deje de tener dedicación exclusiva retribuida». Los socialistas ven en ello una «acción desproporcionada e innecesaria» y «en contra de los intereses de los vecinos, ya que entorpece el relevo», insisten.