La impugnación del PP deja en el aire la victoria del PSPV por un solo voto en La Granja

La cuarta mayoría absoluta consecutiva cosechada por el PSPV de Carlos Garrido en La Granja de la Costera podría pender de un hilo. Como avanzó este diario, un solo voto decantó la victoria de los socialistas en las elecciones del domingo. Ayer, la otra formación que concurrió a las urnas, el PP, anunció su intención de presentar hoy mismo un recurso ante la Junta Electoral de Xàtiva para impugnar la única mesa electoral que se constituyó el 26M en La Granja, una población donde apenas 268 personas tienen derecho a votar.

Los populares sostienen que uno de los vocales de la mesa habría incurrido en una causa de incompatibilidad, puesto que figuraba como integrante en la lista del PSPV. La ley electoral señala que las vocalías no pueden ser desempeñadas por quienes se presenten como candidatos. El escrutinio oficial adjudicó cuatro concejales al PSPV, con 107 papeletas, y tres al PP, con 106.

El alcalde de la Granja y candidato socialista a la reelección, Carlos Garrido, hace sin embargo hincapié en que los populares no plantearon alegaciones contra la configuración de la mesa «cuando tocaba», durante el trámite correspondiente. Garrido señala que en un pueblo con tan pocos habitantes «es normal» que se produzca una situación como la señalada por el PP. El alcalde mantiene que tampoco nadie planteó ningún inconveniente en el recuento definitivo de las votaciones, practicado ayer, por lo que se muestra convencido de que la victoria del PSPV no peligra. Durante el recuento de la noche electoral, hubo dudas sobre dos votos inicialmente invalidados por presentar rasgaduras. Finalmente, las papeletas terminaron siendo aceptadas tras una queja del PSPV. Según Garrido, los rasguños no eran de suficiente entidad como para declararlas nulas. El PP, sin embargo, dejó por escrito que no estaba de acuerdo con la decisión de contabilizarlas.