Este alcalde no tiene rival

Los comicios locales han consolidado buena parte de las mayorías absolutas que reinan desde hace tiempo en los ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, un territorio donde prácticamente la mitad de los municipios no alcaza los 1.000 habitantes. Aunque son sabidas las dificultades con las que lidian los partidos en los pueblos pequeños para armar una lista en condiciones, el 26M ha sido un particular camino de rosas para dieciséis candidatos que han cosechado un respaldo vecinal de más del 70% de los sufragios y que, en algunos casos, han conseguido borrar completamente del mapa a sus adversarios políticos. La mayoría son alcaldes que han sabido rentabilizar su gestión y comparten un perfil con el que resulta difícil competir, pese a que su ámbito de actuación no trascienda del municipalismo.

Puede que el mérito no sea el mismo que si gobernaran una ciudad, pero hay alcaldes y alcaldesas cuyos resultados se salen de la norma. Es el caso de Mario Mira, que al frente de la candidatura de Compromís en Otos se coloca líder en porcentaje de apoyos.

De los 287 votos contabilizados en esta población de la Vall d'Albaida, 261 fueron a la lista de Mira, que recabó un 90,9% de las papeletas, con una participación del 83,7%. El alcalde, que encara su segundo mandato, no tuvo rival: el PP apenas reunió 12 votos tras presentar a un concejal de l'Olleria como candidato circunstancial en un pueblo donde siempre ha gobernado la izquierda. El PSPV no articuló candidatura. Así, Compromís seguirá gestionando el consistorio con 7 concejales de 7, como ocurre desde 2015. «Estamos haciéndolo bien: somos un grupo muy unido que escucha las necesidades de la gente y eso hace que los demás no se presenten», resume Mira, que admite que los plenos son algo «aburridos»: todos los puntos se aprueban por unanimidad y sin voces discordantes.

La alcaldesa de Bufali, Fani Mollà, también ha conseguido conquistar el 100% de los regidores del municipio, expulsando al PP del consistorio con un 87,8% de respaldo. Mollà amplía así su victoria de 2015 después de dejar el PSPV para pasarse a La Vall Ens Uneix, el partido independiente impulsado por Jorge Rodríguez.



Relevo entre hermanas en Carrícola

En tercera posición se sitúa otro independiente. José Vicente Segarra ha logrado un 87% de papeletas y se ha hecho con los 5 ediles de Torrella, rompiendo un ciclo de cinco mayorías absolutas seguidas del PSPV. El exalcalde de Xàtiva Miquel Calabuig, candidato de la lista socialista, sacó 10 votos.

En Bèlgida, el socialista Diego Ibáñez ha ensanchado su distancia respecto al PP tras lograr su tercera mayoría absoluta consecutiva, con un 79,6% de los apoyos depositados en la urna. En Carrícola, la directora general de Desarrollo Rural de la Generalitat, Mª Teresa Chàfer (Compromís), tomará el relevo de su hermana Susana Chàfer (PSPV) en la vara de mando, con casi un 78% de los votos. Teresa, catedrática de la UPV, suena como uno de los nombres para dirigir la consellera de Agricultura.

El alcalde de Rotglà, Amador Climent, cosechó un 77,8% de papeletas el 26M y gobernará cómodamente con 7 regidores frente a los 2 del PP. En la Canal, la candidata «más popular» ha sido Fina García, que obtuvo la confianza del 76,3% de los votantes de Bicorp para reavalidar la alcaldía ante un PP que pierde la mitad de apoyos y queda con un único edil por los 6 del gobierno. Las alcaldesas socialistas de de Anna y Bolbaite y el alcalde de Chella han reunido más de un 60% de sufragios.

El PP suma su mayor respaldo en Ràfol de Salem (73,4%) y Navarrés, donde repiten en la vara de mando dos mujeres desde 2011: Carolina Mengual y Estela Darocas. El único alcalde de Ciudadanos, Vicent Lluch, ha reforzado su triunfo en Llanera (73,7%). El independiente Jesús Bataller en Montitxelvo y los socialistas Toni Soler, Mª José Tortosa y Javier Sisternes en Benissuera, Vallada y Vallés completan la lista, con más del 70% de votos. Capítulo aparte merece Jorge Rodríguez, que arrasó con el 66% en Ontinyent.