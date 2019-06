La Llosa de Ranes homenajea a la mujer con un concierto

La Llosa de Ranes homenajeó a la mujer con un concierto. La iglesia de la Nativitat de la Nostra Senyora de la localidad de la Costera acogió el pasado domingo el concierto Homenatge a la dona, a cargo de la orquesta de cámara Symphonia Orbitalis. Bajo la dirección de Óscar Vaquerizo, la orquesta interpretó durante el concierto piezas como The Virtuous Wife: Overture; Song Tune; Slow Aire; Preludio; Hornipe; Minuett i Borre, del compositor Henry Purcell; así como las piezas Stabat Mater: Stabat Mater dolorosa; Cujus animam gementem; Quae moerebat et dolebat; Quid est homo; Pro peccatis suae gentis; Eja Mater, Fons Amoris; Tui nati vulnerati; Virgo virginum preaeclara; Fac ut portem Christi mortem; Fac me plagis vulnerari; y Quando corpus morietur, del compositor Luigi Boccherini. La orquesta valenciana, de propuestas integradoras y sensibilizadoras, contó con la voz de la soprano mexicana Karen Gardeazabal, quien este verano acompañará al tenor español Plácido Domingo en Verano. El concierto fue un éxito.