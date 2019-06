El anuncio del nuevo centro de salud no frena la matriculación del Teresa Coloma

El trámite de matriculación en los diferentes centros educativos públicos de Xàtiva copa la actividad de colegios y servicios municipales durante estos días. Los datos disponibles confirman la buena aceptación de las líneas de educación infantil gratuita implantadas por la Generalitat, según recalcaron ayer fuentes municipales. En el caso de la nueva línea gratuita de 2 a 3 años creada en el CPEI Teresa Coloma, se han registrado 30 solicitudes para un total de 18 plazas ofertadas. Con esta aula, dicho centro amplía su oferta educativa siguiendo los pasos del Attilio Bruschetti y el Taquígraf Martí. El supuesto del exceso de demanda en relación a las plazas ofertadas en el Teresa Coloma no significa necesariamente que las 12 solicitudes restantes se queden sin plaza, ya que las familias suelen solicitar la escolarización de los niños y niñas en distintos centros, por orden de preferencia.

En cualquier caso, desde el consistorio subrayan que las cifras de solicitudes evidencian que el anuncio de la construcción del nuevo centro de salud Xàtiva II - Cases Barates (cuya ubicación ha sido rechazada por la comunidad educativa) no ha afectado negativamente a la demanda de matriculación en este centro. De hecho, el Teresa Coloma debe realizar un proceso de baremación para la asignación de las 18 plazas disponibles, circunstancia que no se había producido desde hacía 7 años. El Ayuntamiento de Xàtiva ya ha iniciado los trámites con tal de licitar por vía de urgencia las obras de adaptación del colegio para habilitar la nueva aula de 2 a 3 años, en cumplimiento de los requisitos que marca la conselleria. En un primer momento se consideró más adecuado acondicionarla en el ala sur con posibilidad de aula exterior recayendo al este, pero después de una reunión con los servicios técnicos de la conselleria se optó por el aula situada en el norte, a fin de no dispersar los wc y utilizar parte de los servicios existentes. El presupuesto es de 28.312 euros. Para el próximo curso, las actuaciones consistirán en la creación de un acceso directo desde la nueva aula al servicio, con una puerta de 90 cm que permita la visibilidad desde el interior del aula. También se colocará una valla no escalable.