Giner (Cs) acepta delegaciones del PSPV aunque dice que Xàtiva Unida "nos ofreció de todo"

Las elevadas expectativas que había depositadas en la primera reunión oficial entre el candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Xàtiva, Juan Giner, y el alcalde en funciones y candidato del PSPV, Roger Cerdà, no se han visto defraudadas. El primer titular que ha dejado el encuentro -de 40 minutos de duración- es que la formación naranja sí está dispuesta a asumir delegaciones dentro de la arquitectura de gobierno que están pergeñando los socialistas, como fuerza claramente mayoritaria en el ayuntamiento.

En el transcurso de la comparecencia ofrecida a los medios tras la reunión, Giner ha reconocido la existencia de prospecciones y ofrecimientos procedentes de Xàtiva Unida para desbancar al PSPV de la alcaldía tras ser preguntado por si ha mantenido contactos con otras formaciones. Giner ha indicado que hubo una primera toma de contacto "con un representante intermediario de un partido político" en la que "se nos ofreció de todo". Sin embargo, el líder de Ciudadanos ha dicho que "no era una cosa que consideráramos viable", por lo que ha declinado esta vía. Preguntado por si la fuerza política que practicó dicho sondeo era Xàtiva Unida, tal como apuntan diversas voces, Giner ha dicho que sí.

Sin embargo, el ccandidato de XU, Miquel Lorente, ha salido al paso para negar dicha afirmación. "Desde Xàtiva Unida no se ha producido ninguna intermediación con ninguna otra opción política. Desde el 26 de mayo la única reunión que se ha mantenido fue el martes con el alcalde en funciones", ha dicho el regidor en su perfil social. En Xtradio, Lorente ha reiterado esta mañana que no ha llevado a cabo ninguna maniobra para frustrar la investidura de Roger Cerdà y únicamente ha confirmado encuentros con PP y Cs hace "muchos meses", antes de los comicios, para "consensuar una estrategia de ciudad". "En ningún momento hemos abierto una puerta de diálogo para sumar once concejales. No hemos hablado con Ciudadanos ni con el PP", ha dicho.

En su rueda de prensa, el portavoz de Cs ha manifestado su voluntad de "dar estabildiad a este nuevo equipo de gobierno", aunque ha recalcado que en la investidura no votará al candidato más votado del PSPV y que se propondrá a sí mismo. "Consideramos que con 10 concejales (los socialistas de Roger Cerdà) no van a tener una legislatura suficientemente estable para llevar adelante propuestas y nos hemos ofrecido a ayudar en todas las cuestiones beneficiosas para Xàtiva", ha indicado en todo caso Giner, que avanza que en un segundo encuentro la semana que viene se perfilarán más aspectos sobre las delegaciones que asumiría Cs y otros aspectos cruciales. "Hoy no hemos hablado de nada en concreto, ha sido todo muy general", ha manifestado.

Como hacen el resto de fuerzas, Ciudadanos aguarda a recibir un escrito redactado por el PSPV para consensuar una serie de propuestas de legislatura que garanticen la gobernabildiad del consistorio. Giner, eso sí, ha remarcado que deberá trasladar el acuerdo que se alcance al comité de Pactos del partido en la Comunitat València para que "den el visto bueno". Pese a reiterar su "predisposición a colaborar con el nuevo equipo de gobierno", Giner ha asegurado que "en ningún momento vamos a ser comparsas". El portavoz de la formación naranja ha justificado su decisión de gestionar áreas de gobierno con el propósito de "tener visibildiad y trabajar por la ciudad". En ese sentido, el candidato ha subrayado que "cualquier delegacion que se nos ofrezca tiene que ser con total garantía, independencia y presupuesto". "No vamos a trabajar por el simple hecho de estar ahí ni vamos a asumir delegaciones sin improtancia", ha remachado.

Como ayer hizo la portavoz del PP, Mª José Pla, Giner también se ha mostrado proclive a contar con un secretario de grupo que ayude en las tareas de coordinación y gesitón diarias dentro de la corporación. "En la legislatura pasada lo pedimos y se nos denegó y ahora hay predisposición: es importante porque ayuda a poder trabajar y a tener informacion que no teníamos", ha incidido el candidato naranja.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Ignacio Reig, también ha comparecido para dejar claro que el alcalde Roger Cerdà ha ofrecido a Ciudadanos "la misma oferta generosa que al resto de formaciones políticas" con tal de alcanzar acuerdos programáticos de legislatura. Reig ha dicho que esta primera ronda de contactos que hoy ha finalizado "ha permitido conocer las posiciones iniciales de cada formación, a las que emplazamos para seguir hablando la semana siguiente". El portavoz socialista har ecalcado que "quedan todas las puertas abiertas de dialogo" aunque ha incidido en que habrá "un nuevo gobierno socialista y de progreso" que se apoyará "en la colaboración del resto de partidos". Reig ha avanzado que durante la próxima semana "se podrá perfilar el grado de compromiso" de cada portavoz.

El portavoz del PSPV ha confirmado igualmente que se está estudiando elevar la dotación económica y asignar secretarios a todos los grupos políticos en el ayuntamiento. Preguntado por los supuestos contactos de Xàtiva Unida y Cs, Reig se ha mostrado "sorprendido" porque "es difícil de entender un pacto entre el resto de fuerzas", aunque ha considerado "legítimo" que existan conversaciones. El portavoz ha alabado el ejercicio de "máxima transparencia" de Juan Giner.