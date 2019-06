La música de ocho grupos amenizará la VIII Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent

Un total de 8 grupos de música amenizarán desde mañana viernes y hasta el próximo domingo la VIII Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent, que se celebra en la calle José Iranzo, organizada por el ayuntamiento a través de la Comissió de Foment del Comerç del Consell Econòmic i Social (CES). La parte de Tapes i Rock contará con 17 establecimientos de hostelería que dispondrán miles de tapas de todo tipo en el aparcamiento adyacente al colegio Martínez Valls, donde mañana actuarán los grupos Zerocoma (20 horas, tras la inauguración prevista a las siete de la tarde); Mimi y los Trileros (22h.); y Second Coming (00h.). El sábado pasarán por el escenario The Lemons (13:15 horas), Scrambled (19:30), Star on Years (21:30) y The Cabriolets (23:30). Finamente, el domingo actuarán Soulomonics (13h.) y Grupo Ñ (20h.). La zona de tapas estará abierta mañana de 19 a 02:30 horas; el sábado de 12 a 16 y de 18 a 02:30 horas; y domingo de 11 a 16 y de 18 a 22:30 horas.

La zona de tiendas, por su parte, estará repartida a lo largo de la calle José Iranzo, donde los visitantes podrán tener una amplia visión de la oferta de los 51 establecimientos de Ontinyent que cuentan con estand propio, donde se podrán adquirir productos de todo tipo. Así, habrá 16 establecimientos de moda de hombre y mujer y complementos; 9 establecimientos de comercio infantil; 5 zapaterías; 5 tiendas de hogar y decoración; 4 de deportes; otras 4 de servicios; 4 ópticas; 3 establecimientos de lencería; uno de artículos de segunda mano; y una joyería. Estos expositores abrirán mañana viernes de 18 a 22 horas; el sábado de 10:30 a 14 y de 17:30 a 22 horas; y domingo de 10:30 a 14 y de 17:30 a 20 horas. Toda la feria contará con wifi gratuito, con la colaboración de la empresa Ontitel.

El concejal de Política Econòmica, Pablo Úbeda, destacaba al CES, las asociaciones Comerç In, SOC, Ahval, los participantes no asociados y la concejalías que colaboran en las tareas organizativas, así como a los vecinos de la zona donde se celebrará la actividad. El edil animaba a los municipios de la Vall y de comarcas vecinas a «acudir y disfrutar este fin de semana de una oferta comercial y lúdica muy completa y atractiva en Ontinyent», concluía Úbeda.