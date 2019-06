El PP rechaza delegaciones en Xàtiva pero es proclive a que cada grupo tenga su secretario

En el marco de las obras de reconstrucción de puentes que ha iniciado el PSPV de Roger Cerdà con el propósito de garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Xàtiva al frente de un ejecutivo en minoría, el alcalde en funciones se llevó ayer un segundo portazo respecto al ofrecimiento de delegaciones de gobierno al resto de grupos políticos. Si el martes fue Miquel Lorente (Xàtiva Unida) el que declinó la posibilidad de asumir alguna ponencia en el nuevo organigrama municipal que están pergeñando los socialistas, la candidata del PP, Mª José Pla, siguió ayer los mismos pasos y descartó por completo que los populares gestionen carteras en el futuro consistorio, como ocurre en Ontinyent. «Nuestra tarea está en la oposición: tener delegaciones del gobierno en solitario del PSPV nos puede restar libertad para hacer un buen trabajo de fiscalización», explicó Pla a Levante-EMV tras la reunión mantenida con Roger Cerdà en su despacho, que duró media hora y transcurrió en un clima de total cordialidad.

La de ayer fue una primera toma de contacto entre ambas formaciones, con planteamientos muy generalistas, dentro de la ronda programada por el alcalde antes de la sesión de investidura del 15 de junio. Cerdà y Pla sí que coincidieron en la necesidad de establecer un marco de colaboración con propuestas de políticas concretas. En ese sentido, el alcalde planteó a los populares trabajar sobre un documento conjunto en el que se plasmarían las propuestas de los diferentes partidos. «Hay puntos de nuestros programas en los que coincidimos. Nosotros nos mostramos abiertos y colaborativos para apoyar todo aquello que sea beneficioso para nuestra ciudad», recalcó Mª José Pla, que citó como ejemplo la gratuidad de la enseñanza para los niños de 0 a 3 años o el nuevo pabellón de voleibol.

Ambos líderes también estuvieron de acuerdo en que el PP mantenga, en la nueva configuración, su participación tanto en las diferentes comisiones como en la junta de gobierno local, en la que el PSPV se muestra dispuesto a integrar a toda la oposición.

Aunque no se concretó nada y todavía está en estudio, Cerdà también sugirió la posibilidad de que los diferentes grupos políticos en la corporación cuenten con un secretario retribuido, una figura encargada de tareas de coordinación. Pla se mostró proclive a esta propuesta, que también funciona en Ontinyent. «No lo vamos a pedir porque es el PSPV el que gobierna, pero un secretario ayuda mucho a que haya agilidad y no se pierda información», apuntó la portavoz popular. Hace 4 años, Ciudadanos pidió contar con un asesor y Cerdà se abrió a estudiar el ofrecimiento, pero finalmente en esta legislatura el tripartito solo concedió una secretaría a Compromís. Esquerra Unida rechazó tener personal de confianza. En cualquier caso, esta y otras ideas todavía están en proceso de maduración y no se tomarán decisiones sobre el nuevo organigrama hasta el pleno de constitución.

Pla hizo hincapié ayer en que su oposición seguirá siendo «constructiva» pese a que el gobierno no sume mayoría absoluta. «En estos 4 años hemos apoyado muchas propuestas que veíamos buenas para Xàtiva», recordó. Ahora bien, la candidata del PP avanzó su voto en contra de cuestiones que se lleven a cabo sin participación o con la fiscalización desfavorable de los órganos de control.



Encuentro con Ciudadanos

Cerdà cerrará su primera ronda de contactos hoy con el candidato de Ciudadanos, Juan Giner. Es, sin duda alguna, la reunión que más expectativas genera después de que se haya especulado mucho sobre un eventual acuerdo entre ambas formaciones. Hasta ahora, sin embargo, el alcalde ha reiterado en todas sus manifestaciones públicas que su intención es gobernar con diez concejales (a uno de la mayoría absoluta), y así se lo trasladó también a Mª José Pla.

El PSPV dio ayer un ligero giro a su discurso. En su comparecencia para ofrecer una valoración de la cita con el PP, el portavoz socialista Ignacio Reig evitó insistir de nuevo en el ya recurrente «gobierno de una sola voz» para afirmar que los socialistas trabajan en «un gobierno de progreso y plural en Xàtiva». El portavoz insistió en tender puentes a Xàtiva Unida pese a la negativa firme de Miquel Lorente de aceptar delegaciones y a sus críticas a los socialistas. «Xàtiva Unida ha sido nuestro socio de gobierno durante 4 años y lo natural hubiera sido compartir logros de gestión de los que nos sentimos muy orgullosos en esta legislatura», dijo Reig, dejando claro que Cs no es un socio prioritario. «Los socialistas queremos liderar las políticas progresistas de la ciudad y los resultados nos legitiman para poner en marcha esta voluntad, pero eso no quiere decir que no busquemos un gobierno plural», remachó.

Sobre la reunión con el PP, el portavoz del PSPV alabó la «buena predisposición» de Mª José Pla para llegar a acuerdos de programa y colaborar en la elaboración del documento de organización del nuevo consistorio, así como en el plan de inversiones y en otros aspectos importantes. «Hemos trabajado con máximo respeto institucional y nos felicitamos por la cordialidad», zanjó Reig.