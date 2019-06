Giner (Cs) dice que recibió ofertas de Xàtiva Unida pero brinda al PSPV la llave de la estabilidad

Las expectativas eran muy elevadas a nivel informativo y no se vieron defraudadas. La reunión oficial que durante 40 minutos mantuvieron ayer el candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Xàtiva, Juan Giner, y el alcalde en funciones y candidato del PSPV, Roger Cerdà, dejó un puñado de titulares. El primero y más importante es que la formación naranja es la única que se muestra dispuesta a asumir delegaciones dentro de la arquitectura de gobierno que están pergeñando los socialistas, como fuerza mayoritaria en el ayuntamiento. El portavoz de Cs, de hecho, se brindó a acordar «un pacto de legislatura» (que no de gobierno) para «dar estabilidad al nuevo equipo de gobierno».

Pero Giner soltó una bomba durante su comparecencia posterior al encuentro que eclipsó todo lo demás y desencadenó una tormenta política. Preguntado por los periodistas acerca de si había mantenido conversaciones con otras fuerzas, el portavoz de Ciudadanos aseguró haber sido sondeado por Xàtiva Unida (XU) para explorar la posibilidad de frustrar la investidura de Cerdà y desbancar al PSPV de la alcaldía. Giner señaló haber mantenido una primera toma de contacto «con un representante intermediario» de esta formación en la que, según éste, «se nos ofreció de todo». Pero el líder de Ciudadanos dijo que «no lo consideramos viable» y las conversaciones «no fueron a más».

Poco tardó el candidato de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, en salir a la palestra para desmentir las palabras de Giner y para anunciar acciones legales si éste no rectificaba lo dicho en un plazo de 24 horas. «No hay ninguna persona del colectivo de Xàtiva Unida designada por la organización que se haya reunido en ningún momento con Ciudadanos, y mucho menos se les ha ofrecido de todo», manifestó el regidor a Levante-EMV, antes de acusar de «mentir públicamente» a Giner, a quien retó a decir «el nombre de la persona con la que se ha reunido» para comprobar «si está relacionado con Xàtiva Unida». «Ya está bien: un poco de seriedad», remachó un Lorente visiblemente enfadado que dijo que la puerta del diálogo con PP y Cs «nunca estuvo abierta» en un escenario como el actual. La portavoz popular, Mª José Pla, también negó cualquier posible contacto. Pese a la amenaza judicial, Giner se reiteró en lo afirmado. Aunque declinó revelar quién fue el intermediario con el que mantuvo el contacto la semana pasada, según éste «venía a nombre de Lorente» . En su comparecencia, el portavoz de Cs recalcó que no votará al candidato del PSPV en la investidura, sino que se propondrá a sí mismo, una decisión que augura un pleno de constitución tenso en el que Roger Cerdà debería salir elegido en segunda votación. «Consideramos que, con 10 concejales (los socialistas) no van a tener una legislatura suficientemente estable para llevar adelante las propuestas y nos hemos ofrecido a ayudar en todas las cuestiones beneficiosas para Xàtiva», resumió Giner, que dejó para un segundo encuentro la semana que viene la necesidad de concretar las ponencias que asumiría Cs (está por ver si con algún tipo de dedicación o no) y otros aspectos cruciales en los que se augura una ardua negociación. «Hoy no hemos hablado de nada en concreto, ha sido todo muy general», aclaró el portavoz.

Ciudadanos aguarda a recibir un documento redactado por el PSPV para consensuar una serie de propuestas de legislatura que garanticen la gobernabilidad del consistorio. Giner, eso sí, remarcó que deberá trasladar el eventual acuerdo que alcance con el PSPV al comité de Pactos del partido en la Comunitat València para que «den el visto bueno», lo que podría ser otra piedra más en el camino. Pese a reiterar su «predisposición a colaborar con el nuevo equipo de gobierno», Giner aseguró que «en ningún momento vamos a ser comparsas de nadie». El portavoz naranja justificó su decisión de gestionar áreas de gobierno tal de «tener visibilidad y trabajar por la ciudad». En ese sentido, el candidato enfatizó que «cualquier delegación que se nos ofrezca tiene que ser con total garantía, independencia y con presupuesto suficiente». «No vamos a trabajar por el simple hecho de estar ahí ni vamos a asumir delegaciones sin importancia», apostilló el alcaldable.

Como hizo la portavoz del PP, Mª José Pla, Giner también se mostró partidario de contar con un secretario de grupo como personal eventual que ayude en las tareas de coordinación y gestión diarias dentro de la corporación. «En la legislatura pasada lo pedimos y se nos denegó y ahora hay predisposición: es importante porque ayuda a poder trabajar y a tener información que no teníamos», incidió.

Diversas fuentes vinculadas a diferentes partidos coinciden en que se habrían producido prospecciones informales para explorar acuerdos alternativos a un gobierno de Cerdà que incluirían reparto de cargos, como se hizo eco este diario hace unos días. Pero en Xàtiva Unida atribuyen esta corriente a un bulo interesado y ayer Lorente reiteró tajante la misma premisa. «Es un rumor que nunca ha estado dentro de nuestra hoja de ruta», insistió, negando cualquier diálogo con otros portavoces tras el 26M. Según éste, es una «barbaridad» la sola idea de que se piense en un pacto que necesariamente debería implicar al PP.

El concejal Alfred Boluda se sumó a las críticas y dijo ayer de Giner que «poco es de fiar una persona que miente y no quiere rectificar». Desde Xàtiva Unida se hizo circular por la tarde la tesis de que los socialistas siempre habían querido pactar con Ciudadanos y se difundió una entrevista en 2016 en la que Giner manifestaba haber sido seducido por los socialistas para «romper» supuestamente con EU. Más contundente fue otro regidor de esta formación, Miquel Alcocel: «Roger se encuentra muy cómodo con los de Albert Ribera, con la derecha que ellos también representan», proclamó.



«La misma oferta que al resto»

Anticipándose a esos reproches, el portavoz del PSPV, Ignacio Reig, manifestó durante su comparecencia de ayer que el alcalde Roger Cerdà ha ofrecido a Ciudadanos «la misma oferta generosa que al resto de formaciones políticas», incluida Xàtiva Unida, con tal de alcanzar acuerdos programáticos de legislatura y evitar la parálisis del consistorio. Reig incidió en que no habrá un pacto de gobierno con Cs, sino «un nuevo gobierno socialista y de progreso» que se apoyará «en la colaboración del resto de partidos». Según el socialista, la primera ronda de contactos que finalizó ayer «ha permitido conocer las posiciones iniciales de cada formación», a las que emplazó «a seguir hablando la semana siguiente». El portavoz del PSPV recalcó que «quedan todas las puertas abiertas de dialogo» y ahondó en que durante la próxima semana «se podrá perfilar el grado de compromiso» de cada fuerza.

Tanto Xàtiva Unida como el PP han rechazo el ofrecimiento de delegaciones por parte del PSPV y también declinaron comparecer en rueda de prensa. Los socialistas están estudiando elevar la dotación económica y asignar asesores-secretarios a todos los grupos políticos en el ayuntamiento. Preguntado por los supuestos contactos de Xàtiva Unida y Cs, Reig se mostró «sorprendido» ayer porque «es difícil de entender un pacto entre el resto de fuerzas», aunque consideró «legítimo» que haya conversaciones. El portavoz alabó la «transparencia» de Juan Giner.