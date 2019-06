«Eventos como esta feria consolidan Ontinyent como referente comercial»

«Eventos como la Fira de Tendes, Tapes i Rock están ayudando a consolidar Ontinyent como referente comercial». Así lo manifestaba ayer por la tarde el alcalde, Jorge Rodríguez, en la inauguración de la VIII Fira de Tendes, Tapes i Rock, organizada por el ayuntamiento y la Comissió de Foment del Comerç del Consell Econòmic i Social Municipal (CES), con la colaboración de establecimientos y asociaciones como Ahval, Comerç In y SOC.

El alcalde recordaba que el ayuntamiento ha impulsado cerca de 30 campañas de este tipo en los últimos años, como la de Ontinyent al Carrer o el Festival de Circ i Teatre. Rodríguez afirmaba que «el positivo impacto de iniciativas como esta se está notando en el crecimiento de la ciudad como polo de atracción comercial, con una ratio de comercios superior a ciudades vecinas como Alcoi o Xàtiva y con una variedad que tenemos que poner en valor».

Desde ayer y hasta mañana domingo a las 22:30 horas, 51 tiendas y 17 establecimientos de hostelería ofrecerán sus productos en la calle José Iranzo, con la ambientación en directo de ocho grupos musicales. Un espacio que el primer edil visitaba ayer acompañado por el concejal de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, y un numeroso grupo de regidores de la corporación. Durante el recorrido, Rodríguez agradecía la buena respuesta de las asociaciones y profesionales del sector a la iniciativa, y animaba a la ciudadanía de la Vall d'Albaida y de las comarcas vecinas a participar en las actividades previstas a lo largo de este fin de semana.

Durante estos tres días la calle José Iranzo se llenará de establecimientos de todo tipo de sectores, como moda para hombre y mujer; complementos; infantil; zapaterías; hogar y decoración; deportes; ópticas; lencería; o joyería, entre otros. En cuanto a la vertiente hostelera, se prepararán miles de tapas de todo tipo en el aparcamiento adyacente en el colegio Martínez Valls, donde actuarán los grupos musicales Zerocoma; Mimi y los Trileros; Second Coming; The Lemons; Scrambled; Star on Years; The Cabriolets; Soulomonics; y Grupo Ñ.

La zona de tiendas abrió ayer desde las 18 a las 22 horas. Hoy abre de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 22 horas; mientras que mañana domingo se podrá visitar de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas. Por su parte, la zona de tapas ayer abrió desde las 19 a las 02:30 horas. Hoy abrirá de 12 a 16 horas y de 18 a 02:30 horas; y mañana domingo, será visitable de 11 a 16 horas y de 18 a 22:30 horas.