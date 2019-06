T odo apunta a que el 4 de julio se celebrará la asamblea de socios del Club Deportivo Olímpic, asamblea que, en principio, debe cerrar la temporada, abrir la siguiente y poner en marcha un proceso electoral. Lo he escrito bien, en principio.

Con el paso de los años ya hemos vivido los aficionados todo tipo de situaciones en las asambleas por lo tanto no me atrevo a asegurar que se sigue un proceso «ajustado a los Estatutos» y lógico. Más bien me temo que se utilizará el manido «la asamblea es soberana» y que de la próxima cita saldrá una directiva.

Puede ser lo más cómodo para todos, es cierto. Pero no va a ser fácil para Anuj Gupta quien, todo apunta, quiere seguir en el Olímpic. La estrategia parece sencilla para conseguirlo: todo pagado y dinero para gastar. Pero aun así espero que le toque lidiar algún toro porque, aunque no le guste, la temporada no se ha cerrado bien, más bien con gritos de «dimisión», con deudas a los jugadores y técnicos, con su ausencia en el desenlace, dejando pasar ya días para preparar la próxima temporada.

¿Se impondrá el dinero? Supongo que sí. ¿Será la asamblea un plácido paseo? Supongo que no. Nos toca tener paciencia, esperar, y ver como los demás nos van ganando tiempo. Somos así.